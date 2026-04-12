La fiebre no está en el drenaje

Un joven termina de ingerir una bebida y lanza el vaso plástico al contén. Por la ventana de un autobús del transporte público, otra persona arroja a la calzada la botella de una bebida energizante. Un hombre vacía sacos repletos de basura que lleva en una carretilla en el entorno de un mercado donde un montón de desechos ya espantan.

Esos tres ejemplos de incivismo ciudadano los presencié días antes de los copiosos aguaceros del pasado miércoles, que volvieron a inundar calles, avenidas y diversos sectores del Gran Santo Domingo.

Mientras eso ocurre a diario en cualquier vía de la capital, funcionarios municipales se mantienen indiferentes en sus oficinas climatizadas, las que solo abandonan cuando ya tienen el muerto de las inundaciones en sus narices, en un ejercicio inútil, también junto a la activación de los llamados comités de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres.

Está demostrado que activar esos comités aporta muy poco, si no convertimos en una radical política de Estado evitar que la población arroje la basura de manera indiscriminada a las vías públicas.

Lo que no resiste muestro sistema de drenaje son las toneladas de desperdicios arrastrados por las aguas cuando llueve intensamente.ARCHIVO/LD

Luego viene también el recurso de justificarse, culpando al “pésimo drenaje” que tiene el país por las penurias que padecen miles de dominicanos cada vez que se registran torrenciales aguaceros, con el espectáculo deprimente de familias intentando salvar ajuares de sus viviendas anegadas y vehículos “ahogados” en las vías públicas.

Aun con sus deficiencias y, tomando en cuenta el indetenible crecimiento vertical de la capital en los últimos años, el sistema de drenaje es una parte del problema, no el principal.

Cuando el presidente Luis Abinader dijo ese mismo día, durante una rueda de prensa en la sede del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), que no hay sistema de drenaje en el mundo que resista entre 300 y 400 milímetros de lluvias, tiene razón en parte.

Porque, realmente, lo que no resiste muestro sistema de drenaje son las toneladas de desperdicios arrastrados por las aguas cuando llueve intensamente y que terminan obstruyendo los imbornales.

El COE también exhortó ese día a la población, ya en medio de las lluvias, a evitar arrojar desechos a la calle y abstenerse de sacar la basura, dos prácticas ciudadanas que son el pan nuestro de cada día, aunque llueva o esté soleado.

Además de las deficiencias del drenaje, hay otro alegato que incide, pero tampoco es la raíz del problema: Nuestra incapacidad como país de prevenir estos fenómenos naturales.

La basura acumulada en las vías públicas siempre provocará el impacto que hemos observado en los últimos años por torrenciales aguaceros, sin importar que sean eventos sorpresivos o predichos. Y lamentablemente se seguirán repitiendo en cualquier mes del año, como en los dos noviembres que hemos tenido y ahora en abril.

Podemos construir un nuevo drenaje, pero la solución sería temporal. Quizás al principio tendría una mayor capacidad para mover la basura que arrastran las aguas.

Pero al final, si no definimos un eficiente mecanismo para la recogida de los desperdicios, si no penalizamos a quienes los arrojan de manera indiscriminada a las vías públicas y si no eliminamos la cultura del plástico, como país pronto estaríamos en lo mismo: Abogando por un nuevo drenaje.

O quejándonos de que somos incapaces de predecir los fenómenos atmosféricos para minimizar daños.

Por esa razón, en cada temporal el escenario es tan recurrente que ya se torna predecible: El colapso de la movilidad urbana en todos los sentidos.

Además de las pérdidas de vidas y económicas que acarrea por la parálisis de las actividades cotidianas, daños a las redes de electricidad y afectación de la docencia.

Hay que aplicar sanciones ejemplares a quienes arrojan desperdicios sin miramientos en cualquier lugar.ARCHIVO/LD

Y otro ingrediente intangible es el daño psicoemocional acumulado, especialmente entre quienes residen en zonas vulnerables.

Quienes laboramos en medios de comunicación podríamos recuperar informaciones de eventos anteriores, reproducirlas y quedarían actualizadas. Creo que sólo cambiarían las cifras de fallecidos y afectados.

Mejorar el sistema de drenaje pluvial no aportará las soluciones soñadas y esperadas por tanto tiempo, a menos que definamos antes un eficaz mecanismo de recolección de basura y que apliquemos sanciones ejemplares a quienes la arrojan sin miramientos en cualquier lugar.

La prevención y mitigación de desastres causados por intensas lluvias sería menos traumática en ciudades más limpias, con ciudadanos más conscientes, educados y advertidos sobre las consecuencias de ser antihigiénicos.