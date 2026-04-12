El amor que nace de la amistad

Estamos tan acostumbrados a ver el amor como dos almas gemelas que están hechas el uno para el otro; en algunos casos, ese amor se viste de amistad y cariño incondicional.

Durante nuestro camino por la vida nos damos cuenta de las cosas que buscamos en una relación amorosa, pero no pensamos en qué tipo de amistad necesitamos; como escuché una vez: “Los amores vienen y van, pero los amigos son para siempre”. Esa amistad reforzada y construida con amor perdura toda la vida.

Nuestro verdadero amor es la familia que nos sostiene en los momentos de vulnerabilidad y los amigos que sirven como hombro para llorar. A veces creemos que nuestro destino está escrito con una persona, pero Dios te muestra de la manera más dolorosa que ese no era tu lugar.

Debes estar donde puedas florecer, donde no te juzguen, no te minimicen, estés respetado y donde te den ese amor incondicional que mereces. Las migajas no son para ti y quizás en el momento no lo veas, pero las señales están.

Ámate, valórate, cuida de ti y transforma el dolor en tu mejor versión, que te sientas orgullosa u orgulloso de lo que has construido con amor y paciencia.