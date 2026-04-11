Listín Diario y la UASD: dos emblemas y tradiciones nacionales

En la historia dominicana, pocas instituciones han sostenido una presencia tan decisiva en la formación de la conciencia nacional como la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y Listín Diario. Aunque nacidas en momentos distintos —una en el siglo XVI y la otra en el XIX— ambas han contribuido de manera profunda a pensar, narrar y orientar la vida pública del país.

La UASD, fundada en 1538, no es solo la universidad más antigua del continente americano; es, ante todo, un espacio donde la sociedad dominicana se ha interrogado a sí misma. Desde sus aulas han surgido generaciones de profesionales, intelectuales y actores políticos que han participado en momentos clave de la historia nacional. Su identidad ha estado marcada por el pensamiento crítico, la vocación libertaria y el compromiso social.

Por su parte, Listín Diario, fundado en 1889, ha sido testigo privilegiado de los acontecimientos que han definido el rumbo del país. Pero más allá de registrar la historia, ha contribuido activamente a su interpretación. A través de sus páginas, ha canalizado debates, ha visibilizado problemas y ha ofrecido un espacio para la deliberación pública, convirtiéndose en uno de los principales referentes del periodismo dominicano.

Ambas instituciones comparten una función esencial: producir y hacer circular sentido en la sociedad. La universidad lo hace desde la investigación y la formación; el periódico, desde la información y la mediación pública. En esa complementariedad reside el valor de su relación.

Sin embargo, durante mucho tiempo estas dos tradiciones han transcurrido en paralelo, encontrándose de manera puntual, sin una articulación sostenida. Hoy, las condiciones del país hacen evidente la necesidad de profundizar ese vínculo.

Los grandes temas nacionales —seguridad, desigualdad, transformaciones institucionales— exigen no solo información, sino comprensión. En ese contexto, la convergencia entre universidad y medios se vuelve estratégica.

Aquí adquiere especial relevancia la visión del director de Listín Diario, Miguel Franjul, quien ha apostado por abrir espacios al pensamiento académico en la esfera pública. En ese sentido, promover el análisis riguroso constituye una decisión altamente ponderada pues fortalece el ejercicio democrático en un pueblo que padeció una de las dictaduras más atroces de América.

Esta orientación ha permitido acercar dos tradiciones y emblemas nacionales. La UASD aporta rigor y capacidad crítica; Listín Diario, alcance e incidencia pública. Desde nuestra perspectiva, este vínculo debe asumirse como una línea estratégica: la universidad debe proyectarse con mayor claridad en el debate nacional.

En este marco, el Foro Nacional sobre Crimen, Seguridad y Violencia - Jornada de Investigación FCES 2026 representa una expresión concreta de esa convergencia demostrando la importancia de articular conocimiento y comunicación. Si se logra dar continuidad a este esfuerzo, no solo se fortalecerá la relación entre ambas instituciones, sino también se aumenta la calidad del debate democrático en el país.