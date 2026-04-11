Convertir la crisis en independencia: una oportunidad país

La reciente convocatoria del presidente Luis Abinader a un gran acuerdo nacional llega en un momento de alta incertidumbre global. Los conflictos en el Medio Oriente, sumados a la volatilidad de los mercados energéticos, obligan a las naciones a replantear sus modelos de desarrollo. Sin embargo, más que una coyuntura de sacrificio, este puede ser el punto de partida para una transformación estructural de la economía dominicana.

La República Dominicana no puede seguir atada a la dependencia del petróleo y sus derivados. Este modelo, además de vulnerable, limita nuestra capacidad de crecimiento sostenible. Hoy, las energías renovables no son una promesa lejana, son una realidad tangible. Países como Alemania han logrado generar más del 40% de su energía a partir de fuentes renovables, mientras Costa Rica ha alcanzado períodos prolongados operando casi en su totalidad con energía limpia. En el Caribe, incluso, Barbados se posiciona como referente en energía solar aplicada a hogares y turismo.

Estos modelos no solo son replicables, sino adaptables a nuestra realidad. Contamos con condiciones privilegiadas: sol durante todo el año, potencial eólico en diversas regiones y acceso a tecnologías cada vez más asequibles. Apostar por una transición energética no es solo una decisión ambiental, es una estrategia económica inteligente que reduce costos, atrae inversión extranjera y genera empleos de calidad.

Pero la independencia no debe limitarse a la energía. El país tiene una oportunidad histórica de revisar su matriz productiva, especialmente en el ámbito agrícola. Debemos priorizar rubros locales que no dependan de insumos importados ni de commodities internacionales. Productos como el plátano, la yuca, la batata, el ñame, el coco, el cacao y el café dominicano no solo forman parte de nuestra identidad, sino que pueden convertirse en pilares de una economía más resiliente. Impulsar la producción orgánica y sostenible fortalecería a los pequeños productores, dinamizaría las economías rurales y reduciría nuestra exposición a crisis externas.

Este enfoque debe ir acompañado de una visión inclusiva del desarrollo. No podemos permitir que, en nombre de la estabilidad, se sacrifiquen sectores enteros de la economía, especialmente aquellos vinculados a la creatividad, la cultura y la innovación. La llamada economía naranja no es un lujo; es un motor de ingresos, empleo y proyección internacional. Limitar su crecimiento sería un error estratégico con consecuencias sociales profundas.

El llamado a un acuerdo nacional debe ir más allá de la contención. Debe ser un pacto por la expansión, por la innovación y por la independencia económica. La historia ha demostrado que las grandes naciones no se construyen desde la restricción, sino desde la capacidad de reinventarse en tiempos difíciles.

Hoy, la República Dominicana tiene todo para lograrlo: recursos naturales, talento humano y aliados estratégicos con tecnología de vanguardia. Lo que se necesita es decisión, visión y coherencia. Transformar una crisis global en una oportunidad de desarrollo no es solo posible, es necesario.

Este es el momento de dejar de reaccionar y empezar a liderar.