Viernes Santo y kerigma

Pensaba no volver sobre este tema. Sin embargo, cada Viernes Santo se repite una práctica ya habitual: la reflexión sobre las siete palabras de Jesús en la cruz. Lo que debería ser un acto de contemplación del misterio central de la fe cristiana se convierte, con frecuencia, en un espacio cargado de denuncias, referencias sociales o incluso lecturas políticas que, aunque puedan tener su lugar en otros contextos, desdibujan lo esencial.

La Pasión de Jesús no es una gesta heroica, sino un descenso: abajamiento y entrega. Lo esencial no es comentar, sino anunciar; la cruz no se interpreta, se acoge.

Cuando el comentarista ocupa el centro, Cristo queda en segundo plano. Cuando la reflexión se multiplica en direcciones diversas, el núcleo se diluye corriendo el riesgo de sustituir el kerigma por discursos paralelos.

La cruz no necesita ser escuchada, en ella no hay un mensaje ideológico, sino una revelación, el kérygma, que es la proclamación del misterio pascual de Jesucristo

El Viernes Santo no es, en su esencia, un ejercicio de reflexión, sino un acto de anuncio. Cristo ha muerto, se ha entregado, ha salvado, todo lo demás es secundario.

Si este orden se invierte, la cruz se convierte en objeto de discurso, no para ampliar, sino para proclamar.

Cuando el comentario pretende completar lo que ya está dicho la cruz deja de ser fuente y pretexto para introducir temas ajenos, quedando el kerigma relegado.

El Viernes Santo no es tribuna es anuncio. Dios no ha venido a condenar, sino a salvar, y lo ha hecho desde la entrega absoluta en la cruz, como revelación definitiva del amor.

Pensaba no volver sobre este tema. Sin embargo, cada Viernes Santo se repite una práctica ya habitual: la reflexión sobre las siete palabras de Jesús en la cruz. Lo que debería ser un acto de contemplación del misterio central de la fe cristiana se convierte, con frecuencia, en un espacio cargado de denuncias, referencias sociales o incluso lecturas políticas que, aunque puedan tener su lugar en otros contextos, desdibujan lo esencial.

La Pasión de Jesús no es una gesta heroica, sino un descenso: abajamiento y entrega. Lo esencial no es comentar, sino anunciar; la cruz no se interpreta, se acoge.

Cuando el comentarista ocupa el centro, Cristo queda en segundo plano. Cuando la reflexión se multiplica en direcciones diversas, el núcleo se diluye corriendo el riesgo de sustituir el kerigma por discursos paralelos.

La cruz no necesita ser escuchada, en ella no hay un mensaje ideológico, sino una revelación, el kérygma, que es la proclamación del misterio pascual de Jesucristo

El Viernes Santo no es, en su esencia, un ejercicio de reflexión, sino un acto de anuncio. Cristo ha muerto, se ha entregado, ha salvado, todo lo demás es secundario.

Si este orden se invierte, la cruz se convierte en objeto de discurso, no para ampliar, sino para proclamar.

Cuando el comentario pretende completar lo que ya está dicho la cruz deja de ser fuente y pretexto para introducir temas ajenos, quedando el kerigma relegado.

El Viernes Santo no es tribuna es anuncio. Dios no ha venido a condenar, sino a salvar, y lo ha hecho desde la entrega absoluta en la cruz, como revelación definitiva del amor.