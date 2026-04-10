El Salto de la Pulga

1 Estuve todo un año esperando verle derramar una lágrima auténtica en honor a los aplastados, pero nada ha cambiado en el rostro inescrutable de ese indolente.

2 Para atrapar infidencias, existen cámaras y micrófonos imperceptibles y billetes marcados. Ergo, es fácil atrapar al corrupto… ¡a menos que haya un verdadero corruptor!

3 Dice un abogado que el arresto del fiscal es ilegal, porque “la entrega vigilada y el agente encubierto son técnicas de investigación exclusivas para casos de crimen organizado y casos complejos”. ¡Ah po’ ta’ bien!

4 El coronel “jala moños”, fue ascendido tres veces después de su anterior inconducta en 2018. Entonces, ¿para qué portarse bien?

5 ¿Se conocerá en el juicio a quiénes le vendieron los policías las municiones robadas, o ese capítulo hay que borrarlo de la novela?

6 A Senasa y Senasa 2.0 los están dejando enfriar hasta que lleguen al punto de congelación… y mueran.

7 Establecer en una licitación para 100 camiones compactadores de basura el requisito de entregar 70 unidades en cinco días y el resto en 30 días, emite un fuerte tufo a chanchullo.

8 Nos representa internacionalmente una “artista” que, a falta de talento, apela al esperpento. Su recurrente irrespeto a símbolos religiosos podría provocar la ira de un fanático implacable. ¡Cuidado!

9 Con la medida de que los ingresos generados por los consulados dominicanos en el exterior pasen al Estado, varios cónsules solicitarán traslado a donde se pueda guisar.

10 Una flamante yipeta negra Mercedes chocó otro vehículo y escapó, portando una placa de una RAV4 perteneciente a la Dirección General de Aduanas. Nada nuevo en este paisito.

11 Otro préstamo de US$225 millones para “modernización del sistema de distribución eléctrica”. ¿Alguien lleva la cuenta de cuánto dinero hemos botado en eso, sin soluciones?

12 Van a desparasitar a 1.8 millones de estudiantes. Si lo extienden a ciertos organismos oficiales, miles de “parásitos” quedarían desempleados.

13 A la ex directora del Acuario, suspendida en 2023 por serios cuestionamientos, el presidente le otorgó en enero una pensioncita de $90,000 mensuales.

14 Con el nombramiento del “torturador en jefe”, como ministro de Defensa, se demuestra que el único cambio en Venezuela ha sido el destino de oro y petróleo.

15 J.C. Malone soltó este torpedo: Si en 1969 “caminamos sobre la superficie lunar", ¿qué importancia tiene que hoy, 57 años después, “crucemos cerca”? Absolutamente ninguna, es pura distracción. ¡Atajaaaa!