Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Opinión

Dossier Diplomático

¿Qué significa ser internacionalista?

Avatar del Manuel Morales Lama
Manuel Morales Lama

En la actualidad, internacionalista es un término con diversas acepciones, no obstante en el ámbito académico, y desde el punto de vista jurídico y de las relaciones internacionales, es apropiado referirse como tal a un jurista especializado en Derecho internacional, en particular en Derecho internacional público, entendido básicamente como el conjunto de principios y normas que regulan las relaciones de la comunidad internacional.

La labor del internacionalista consiste en interpretar las fuentes del Derecho internacional: los tratados internacionales, la costumbre internacional y los principios generales del Derecho “reconocidos por las naciones civilizadas”, armonizarlas entre sí y aplicarlas a situaciones concretas: desde la delimitación de fronteras y el uso de recursos naturales compartidos, hasta la protección de los Derechos humanos, el tratamiento de refugiados, o la responsabilidad internacional por hechos ilícitos. Igualmente analizar la práctica de los Estados, Organismos Internacionales y de la jurisprudencia internacional.

A diferencia del abogado centrado en el Derecho interno, el internacionalista tiene que pensar simultáneamente en varios ordenamientos a la vez y en la tensión permanente entre la soberanía estatal y las obligaciones nacidas del “Derecho de gentes”.

En cuanto a su ámbito material de actuación, el campo del internacionalista es muy amplio y variado, incluyendo diversos sectores en los que se aplican principios específicos, pero que comparten la lógica de regular jurídicamente relaciones y situaciones que trascienden las fronteras de un Estado y que, por definición, requieren coordinación normativa entre varios actores soberanos.

Funcionalmente, el internacionalista tiene varias misiones centrales: Primero, contribuir a mantener la paz y seguridad internacionales por la vía del Derecho, promoviendo el arreglo pacífico de controversias. Segundo, fortalecer la cooperación institucionalizada entre Estados a través de organizaciones internacionales, regímenes multilaterales y mecanismos de supervisión y cumplimiento. Tercero, proteger intereses fundamentales de la comunidad internacional cuya preservación exige esfuerzos coordinados.

En la práctica profesional, un internacionalista puede desempeñarse en varios espacios: asesorando a Estados, participando en equipos jurídicos de Cancillerías y misiones diplomáticas, trabajando en organismos internacionales, integrando despachos de abogados especializados en litigios y arbitrajes internacionales o desempeñándose en ONGs, e impartiendo docencia.

Su labor incluye tareas como redactar y revisar tratados o acuerdos internacionales, elaborar opiniones jurídicas sobre la compatibilidad de las políticas internas con las obligaciones internacionales, representar a Estados u otros sujetos ante tribunales internacionales, participar en negociaciones o diseñar estrategias legales frente a posibles controversias.

El internacionalista debe contar con sólidos conocimientos para desarrollar una serie de “competencias específicas”. Entre ellas, capacidad de análisis comparado entre ordenamientos internos y el orden internacional; comprensión de la práctica estatal y de las dinámicas políticas que influyen en la creación y aplicación de normas internacionales; manejo de jurisprudencia y doctrina internacional relevante; habilidades de negociación y redacción jurídica en entornos multiculturales y multilingües; y una actualización constante, en consonancia con la dinámica de los regímenes internacionales. También, obviamente, consistentes y actualizados conocimientos del Derecho nacional.

El internacionalista es, pues, un operador del Derecho en un ordenamiento que pretende coordinar, y “civilizar” las relaciones de poder entre sujetos soberanos. Su campo de acción está donde convergen los conflictos de competencias, los choques de intereses y las aspiraciones a una apropiada idea de justicia internacional y su herramienta principal es el lenguaje normativo propio del Derecho internacional, con sus reglas, principios, procedimientos y foros de decisión. 

Tags relacionados