Que no se nos olvide

A un año de la tragedia del Jet Set, hay familias enteras cargando con el peso de algo mucho más pesado que los escombros y con un dolor igual de profundo que la pérdida de un ser querido: la falta de justicia.

Mientras se lleva el famoso “debido proceso”, muchos se consumen en la impotencia, el desasosiego y la indignación de ver a los presuntos responsables fuera de las rejas, con un trato y un cuidado con el que ya no podrán contar las víctimas.

Qué duro es ver que, irónicamente, la justicia no siempre es justa, que el precio que se paga por obtenerla (a veces a medias) es muy alto, tardío y frustrante.

No me cabe en la cabeza cómo una tragedia de esta naturaleza, una de las peores de nuestra historia, puede tratarse en los tribunales como una más. Tampoco logro entender cómo ver a los responsables seguir cenando en su casa, durmiendo en su casa, compartiendo con su familia, cuando 236 personas no podrán hacerlo jamás.

Y menos aún cómo algunos poderosos eligen mirar hacia otro lado, protegiendo sus propios intereses e intentando, a toda costa, engavetar el impacto social de lo ocurrido aquella madrugada del 8 de abril de 2025. Duele también el silencio de líderes de opinión, de sectores políticos e incluso de parte de una clase artística que, en otros momentos, ha sabido alzar la voz, pero que frente al caso Jet Set hoy parece ausente.

Una tragedia así no puede pasarnos por encima sin hacernos más empáticos, más justos, más humanos. Sigamos alzando la voz por cada vida que se apagó. Ha pasado un año, y no podemos hacer como si la espera por justicia no doliera.

No podemos olvidar ningún nombre, ningún hijo, ningún hermano, ninguna madre o padre que pereció en ese colapso. Si dejamos que el proceso se enfríe y la memoria se apague, entonces no solo fallará la justicia sino también la sociedad.