Los reos enfermos, una justicia sin justicia

La Constitución dominicana, las Reglas Mandela, la Ley General de Salud, así como la ley que regula el Sistema Penitenciario y Correccional dominicano, consagran el derecho fundamental e inalienable de toda persona a la salud y a la asistencia social. Ese reconocimiento normativo obliga al Estado a velar por la protección de la salud de todas las personas, y en modo alguno, los privados de libertad están exentos de tal protección.

Actualmente, la población carcelaria registra un preocupante incremento de personas enfermas y, en la mayoría de los casos, sin el tratamiento adecuado. Lo peor es que se trata de una crisis invisible, asintomática y silenciosa que día a día cobra vidas en el espacio carcelario, con ausencia de una respuesta estatal adecuada que garantice un mínimo de atenciones médicas, mientras la vida de los internos choca con la frontera que separa la justicia de la salud.

En el sistema hay miles de internos que padecen enfermedades graves y terminales, a menudo sin atención médica adecuada debido al hacinamiento, falta de higiene, medicamentos y recursos. Esta crisis sanitaria provoca altas tasas de mortalidad por afecciones tales como: tuberculosis pulmonar, cáncer, hepatitis, diabetes tipos I y II, incluso VIH. Por supuesto que no podemos dejar de mencionar los casos de depresión severa aguda y enfermedades mentales.

La realidad de los reos enfermos es un triste drama que no encuentra atención ni solución, debido a la falta de voluntad y la ausencia de una política estatal que produzca una atención directa a la situación de estas personas que resultan ser doblemente vulnerables; primero por su condición de privación de libertad y segundo por la enfermedad que padecen.

Este panorama contraría toda la normativa que ampara a los privados de libertad, y aunque duela decirlo, muchos internos mueren en las prisiones sin recibir atención médica, ante la pasividad de quienes tienen el deber de auxilio en estas situaciones menesterosas, propiciando así esta especie de masacre silenciosa.

Con frecuencia, se trata de enfermos mentales o drogodependientes que no cuentan con acogida familiar ni medios económicos; muchos de ellos sin relaciones con el exterior, reincidentes y sin seguimiento por parte de los servicios del sistema de salud pública, después de salir en libertad y regresar al medio libre. En la calle son indigentes y tienen formas de vida totalmente marginales.

Penosamente, en nuestro país no tenemos un sanatorio psiquiátrico penitenciario en el que se puedan ejecutar las medidas de seguridad que ordenan los tribunales para los inimputables. Ahora bien, las personas con trastorno mental grave no deberían estar en prisión, y esto ha sido regulado por las Reglas Mandela, así como por la comunidad científica, fruto de los avances experimentados por la psiquiatría, la cual abandonó el método segregacionista en el tratamiento de los enajenados, en favor de un enfoque más asistencial y humano.

Aún en los casos más extremos de peligrosidad constatada, al enfermo mental que comete un hecho delictivo, por regla general, no se le debe tratar su enfermedad aislado tras las rejas de una cárcel. Desde el punto de vista la psiquiatría y de conformidad con la Regla 109, la reclusión es incompatible con personas diagnosticadas con discapacidad o enfermedad mental grave.

Los derechos de las personas privadas de libertad se atropellan a diario, aunque, deban de ser protegidos por la ley con particular esmero. La insanidad mental del reo no significa la pérdida de sus derechos, y como antítesis, la realidad penitenciaria nuestra es un mundo bizarro, en el que, cada día, el derecho de los reos no es derecho, y su justicia no es justicia.