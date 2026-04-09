A los hermanos Espaillat

Ayer se cumplió un año de la tragedia del Jet Set. En estos 12 meses, todo indica que ese pensamiento de “no pasará nada” es lo que cobró la vida de 236 personas.

Creo que si los hermanos Espaillat hubieran visto el futuro, habrían actuado diferente. El problema es que, a la vista de quienes sufren y perdieron a alguien, ellos siguen actuando como si la estructura se mantuviera intacta, como si su negligencia no causó pérdidas humanas. Lo que se percibe de ellos a través de las noticias es desinterés y poco arrepentimiento.

Su última acción fue pagar un comunicado en los periódicos para decir que se sienten “compungidos” por quienes partieron; la diferencia es que nadie “partió”: a esa gente la mató un techo. Si el dolor no les resulta ajeno, ¿por qué, en lugar de firmar acuerdos de compensación para que se retiren querellas y pedir peritaje, no se presentan ante el juez, aceptando que fallaron y dejan que la justicia los castigue? Si quieren honrar la memoria de las víctimas, deberían hacerse responsables de sus actos; es lo que les pide la sociedad.

Ustedes, hermanos Espaillat, son odiados; hay cientos de personas que diariamente les desean el mal. Aunque no se note, aunque no sea suficiente, ese deseo ya los alcanzó.