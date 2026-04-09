La formalidad: razón del progreso

Es posible que algunos crean que la informalidad en los negocios es garantía de libertad en el horario o en la operación económica libre de supervisión.

La idea, para muchos convicción, es la de un 54% de los negocios del país además de una alta presencia en la américa latina.

Pero no es así, y es lo que trata de explicar y poner en ejecución el Ministerio de Industria y Comercio y MiPymes, en manos hoy de Yayo Sanz Lovatón un hombre de ideas y actitudes revolucionarias en el buen sentido de la palabra.

La formalidad crea bancarización, acceso a préstamos, posibilidad de expansión y crecimiento en el trabajo y competencia, en abrir puertas incluso allende las fronteras nacionales, y lo no menos importante el rigor en el gasto ,inversión y ganancias, mejores salarios, seguro y derecho a pensión entre otros.

Formalizar es abrir las puertas a una nueva forma de hacer comercio con la garantía por demás de las autoridades del gobierno representadas en el Ministerio de Industria y Comercio.

Creo es una oportunidad de oro para cambiar lo informal por lo formal, y ser sujeto a tomar en cuenta en políticas creadas y dirigidas al desarrollo nacional.