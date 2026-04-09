Entre Caifás y Pilato: Intensidad y velocidad del ajuste

Primer Tiro

Es generalmente aceptado que los ajustes que demandan los choques negativos (de oferta o de demanda, interno o externo) dependen del carácter permanente o transitorio de los mismos. En el primer caso, se requiere adaptar la economía a la nueva situación, en el segundo, los efectos pueden ser amortiguados sin necesidad de ajustes estructurales. Las características, intensidad y velocidad del ajuste dependen de la calificación que se le otorgue al fenómeno actualmente en curso. Si se toman decisiones asumiendo que el precio del petróleo va a permanecer en el nivel actual, y si se llega a un acuerdo que ponga fin al conflicto internacional, y la capacidad de las cadenas de suministros se recupera rápidamente, entonces se habría cometido un tremendo error. Pero las consecuencias son simétricas: en caso contrario, de no producirse los ajustes, también se estaría cometiendo un gran error. Por lo anterior quizás lo más conveniente es que las negociaciones a iniciarse se fundamenten en un acuerdo de ajustar la intensidad y velocidad del ajuste en función de los acontecimientos.

Segundo Tiro

El ajuste instantáneo demanda que los precios internos reflejen los precios internacionales del momento, como cuando Caifás pide a Pilato la aplicación de la pena capital de manera inmediata. Pero Pilato, hombre sabio y político de alto kilate, confronta a Caifás de la siguiente manera: “todavía no hay evidencia suficiente de un choque permanente. Un ajuste rápido y de una sola vuelta elevaría la inflación y la pobreza, golpeando con más intensidad a la población mas vulnerable. Estamos identificando las oportunidades de recortes y ajustes presupuestarios para mantener el mayor nivel de subsidio posible”. Contrarréplica de Caifás: “si no se hacen los ajustes de lugar, y si continúan los subsidios generalizados, que benefician más a las empresas y a los hogares de altos ingresos que a los más vulnerables, el déficit fiscal y la deuda pública aumentaran. La no reacción y el retraso en la aplicación del ajuste quizás sea la explicación de que después del choque, el índice (EMBI) que mide el riesgo de las emisiones globales de la deuda pública aumentara en 41.07 puntos básicos. El temor a la inflación no debe exagerarse, pues el impacto del ajuste puede ser amortiguado por una política monetaria más restrictiva”.

Tercer Tiro

Aunque no acepta las recomendaciones de Caifás, Pilato reconoce que las mismas tienen un fundamento robusto. Caifás maximiza la eficiencia, Pilato minimiza el conflicto social, y sabe muy bien que el arreglo optimo no es solamente económico. Es también político, es negociación, es gradualidad. Reconoce que el gran desafío es alcanzar una distribución optima entre traspaso de precios internacionales (inflación), monto de subsidio generalizado, y monto de los subsidios sociales focalizados. También reconoce que, en el caso de ser necesario, el Banco Central debería asumir una posición más restrictiva y aumentar la tasa de interés. Tolerar más tiempo con un crecimiento bajo es parte del costo del ajuste. Sabe que el problema no es subir los precios de los combustibles y la electricidad, sino de la velocidad, intensidad y la distribución del ajuste requerido, y por eso decide someter a consulta de los actores claves la decisión más conveniente, sin dejar de reconocer que no hay tiempo que perder.