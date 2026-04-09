Arte vs representación, desde las ciencias cognitivas

Que las habilidades humanas para los números, la geometría y el lenguaje resultan de interacciones dinámicas entre las predisposiciones biológicas y las prácticas culturales es paradigma vigente en la psicología del desarrollo, la cognición comparada, la neurociencia y la modelización computacional.

Algunas de ellas, como las numéricas, se forman en la interacción entre aquel “sentido innato” que Descartes atribuyó a la divinidad y la experiencia empírica, cultural, un enfoque propio de los emergentistas.

Según otros —nativistas—, “los humanos y muchos animales nacen con un sistema numérico aproximado que les proporciona una noción intuitiva de cantidad” También el lenguaje les es innato. Recordad: somos animales bípedos, mamíferos y, pretendidamente, racionales: sí, razonamos, aunque económicamente el beneficio propio predomina sobre el de otros.

Como se representan los contenidos —postulan las ciencias cognitivas— “es cuestión aparte”, porque sus codificaciones pueden ser “no simbólicas” o “simbólicas”, dependiendo de si son procesos innatos o culturales; si vienen con los animales desde su nacimiento o se adquieren por la experiencia.

El no-simbolismo del nativismo no impide diferentes notaciones: numéricas —para iguales cantidades— y significantes, para iguales significados. De manera extendida, resultan de diferencias culturales.

Las artes, “careciendo” de la importancia, capacidad y utilidad de los números para las civilizaciones y la cotidianidad humanas —permiten medir, comparar y comprender las cantidades del universo—, son producto de otro lenguaje humano: simbólico y exclusivo, que durante milenios ha registrado esa dualidad innata y aprendida. Desde la experiencia empírica, se vinculó a vastos, diversos y crecientes sistemas simbólicos, incluyendo los numéricos. Dualidad no simbólica y simbólica, innata y “aculturada”.

Sin embargo, en su desarrollo, las disciplinas artísticas han venido rechazando la función representativa; que “la herencia”, otros sistemas seculares y públicos o la convención, limiten el “Carácter”: temas o significantes.

Sin negar el sistema convencional que lo sustenta —libertad creativa (desde la retórica a la anti retórica), calidad expresiva, originalidad, connotación de lo colectivo desde la experiencia individual, etc.), las artes asisten, de manera preponderante, a la experiencia asincrónica entre su condición y la función representativa poco simbólica, verista.

Es la contradicción que muchos “artistas”, interesados en mostrar sus habilidades representacionales, miméticas, no comprenden.

Piensan que a mayor correspondencia morfológica entre el modelo y la realidad del universo y la “obra”, más arte producen.

El arte, sin embargo, evoluciona afirmando su calidad simbólica y deber transformativo; separándose del nativismo que lo estandarizaría, a pesar de las diferencias culturales de origen.

El kitsch fue la última embestida del intento de inundar el arte con la máxima cursilería representacional. Como tal, fue una tendencia esporádica y de poco impacto en las artes del siglo XX a hoy. Su generalizada devaluación es consecuencia de asumir la praxis artística desde funciones exógenas; entre ellas: el conocimiento o la mera petulancia técnica.

El arte no pretende el conocimiento racional sino otro, emotivo. Sólo así entendemos la transformación del discurso plástico y del hecho representacional que en “Guernica” se planteó Picasso. Esta pieza, desde nuestro punto de vista, postula mejor que cualquier otra la escisión creativa entre realidad y verdad artística: un sentir-convencimiento para el cual la humanidad de palabras aún carecía.