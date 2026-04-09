Un año de la tragedia de Jet Set

La justicia ética y moral debe circular como oxígeno en nuestra sangre y por ese compromiso ofrendar hasta nuestras vidas esa justicia, sin discriminación a todos los hogares dominicanos.

Se trata de un ejercicio de administración de derechos y deberes, donde debemos caminar en la misma dirección y bajo un mismo credo. Los más humildes son los más ricos en voluntad y los ricos los más humildes en reflexionar que sin ella, la libertad y el honor no tienen sentido.

A raíz de la tragedia del Jet Set, queremos simbolizar que la ley del amor al prójimo nos debe guiar y proteger como lo hace la Justicia Divina. Estas muertes inocentes por irresponsabilidad del Estado en la supervisión y lamentable acción judicial de defender los intereses personales solventados por la impunidad, provocaron el luto social producto de la decadente administración de justicia, incapaz de mitigar el dolor de las familias afectadas, creando la indignación de todo un pueblo que reclama sanciones ejemplarizantes de justicia por esas vidas sacrificadas por la codicia y la ostentación, no valoradas con el amor al prójimo que debe prevalecer como Cristo lo ofrendó para justificar el perdón y con él, la paz espiritual de esas familias que perdieron inesperadamente a sus seres queridos.

El pueblo exige respuesta de un sistema de consecuencias que sustente la dignidad humana por encima de la complicidad discriminatoria de pseudo políticos, que patrocinan un sistema que vulnera los sagrados principios de la añorada justicia social. Nuestras condolencias a los familiares por la dolorosa pérdida de sus seres queridos.