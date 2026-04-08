Octava de Pascua: Ocho Días, un solo misterio

Hay verdades tan grandes que no caben en un día. En el corazón del calendario cristiano existe una experiencia singular que desafía la lógica del tiempo: la Octava de Pascua. Durante ocho días, la Iglesia celebra como si fuera uno solo el acontecimiento que transformó la historia: la resurrección de Jesucristo. No es una repetición litúrgica, sino de una pedagogía espiritual que permite al creyente asimilar, paso a paso, el impacto de un hecho que desborda cualquier comprensión inmediata.

Esta prolongación festiva hunde sus raíces en antiguas tradiciones bíblicas, donde las grandes celebraciones se extendían para ser plenamente vividas. Con el paso de los siglos, la Iglesia consolidó esta práctica, consciente de que la Pascua no podía encerrarse en un solo día. Así, cada jornada de la octava se convierte en una ventana distinta hacia el misterio del Resucitado.

El eje de estos días son las apariciones de Jesús. No son relatos aislados, sino encuentros que revelan una pedagogía divina profundamente humana. Antes de ayer, el anuncio irrumpía en medio del desconcierto: Dios ha resucitado a Jesús y hay testigos. En un mundo saturado de información, pero carente de certezas, esta afirmación interpela.

Ayer, Jesús llamaba a cada uno por su nombre y restauraba la relación con el Padre. En un tiempo marcado por identidades fragmentadas, esta escena nos recuerda que la fe no es una idea abstracta, sino un encuentro personal que da sentido a la vida. Hoy, como en el camino de Emaús, el Resucitado sigue caminando junto a quienes han perdido la esperanza; y es en la cotidianidad donde los ojos se abren y el corazón vuelve a arder.

Mañana resonará una palabra exigente: “ustedes son testigos”. No basta con creer; es necesario vivir de tal manera que otros puedan reconocer la presencia de Dios. El próximo viernes, en medio de la rutina, podrá surgir el reconocimiento: “es el Señor”. También hoy, en la vida ordinaria, se esconde lo extraordinario.

El próximo sábado impulsará a la misión: ir al mundo entero. La Pascua no encierra, envía. Y el próximo domingo culminará con una bienaventuranza que atraviesa los siglos: creer sin haber visto. En una cultura marcada por la evidencia inmediata, esta invitación abre un horizonte más profundo.

El sentimiento que atraviesa toda la octava es la alegría. No una euforia pasajera, sino una certeza interior: la vida ha vencido. El Cirio Pascual encendido simboliza esa luz que no se apaga y sigue iluminando las oscuridades contemporáneas.

Por ello, urge invitar a cada cristiano y a la sociedad en general a redescubrir y valorar la Octava de Pascua como un tiempo privilegiado de fe, reflexión y renovación interior.

Para el hombre de hoy, la Octava de Pascua no es un recuerdo piadoso, sino una propuesta concreta: reconocer al Resucitado en la incertidumbre, en el camino, en el trabajo y en la duda. Porque si algo enseñan estos ocho días, es que la fe no elimina las preguntas, pero sí transforma la manera de habitarlas.