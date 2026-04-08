Las grandes distracciones políticas

El 27 de septiembre de 1989, un Objeto Volador No Identificado (OVNI) aterrizó en Rusia, sus tripulantes salieron, caminaron, los medios de comunicación lo reseñaron. ¿Qué ocurrió realmente? Entre 1989 y 1991, la Unión Soviética colapsó y querían distraernos de ese hecho fundamental.

Ocurre otra vez.

Los presidentes Joe Biden, Luis Abinader y Donald Trump, quieren que miremos hacia arriba. Debemos mirar abajo, que es lo que quieren evitar.

Recordemos el pasado reciente.

En febrero del 2023, el gobierno del presidente Joe Biden nos dijo que China volaba un enorme “balón espía” sobre el territorio de Estados Unidos. Tuvimos un par de semanas mirando arriba, se veía el balón a simple vista y todos mirábamos al cielo, ¿Por qué Biden hizo eso? Sencillo.

El periodista Seymour Hersh publicó que el gobierno federal estadounidense dirigió y ejecutó el sabotaje que destruyó el gaseoducto de Rusia NordStream, en el fondo del mar Báltico. Como no podían refutar a Hersh, decidieron cambiar de tema, distraernos, obligándonos a mirar arriba, así no tendríamos tiempo ni espacio para mirar hacia abajo.

El presidente Abinader recién anunció que pronto construirá una plataforma para lanzar satélites al espacio, de nuevo, nos pone a mirar hacia arriba, busca evitar que miremos abajo. ¿Qué está haciendo Abinader abajo que no quiere que le prestemos atención? Muchísimas cosas.

Ahora el presidente Trump quiere que miremos a la Luna.

En medio del gran despelote del Medio Oriente, donde se habla hasta de la posibilidad de usar armas nucleares, envían una nave a “cruzar cerca” de la Luna. Si en 1969 “caminamos sobre la superficie lunar", ¿qué importancia tiene que hoy, 57 años después, “crucemos cerca”? Absolutamente ninguna, es pura distracción.

El próximo paso en esa historia de distracciones será el archivo de los OVNI. Ya hablan de revelar todo lo relacionado con ellos; claramente, intentan distraernos.

Por esas experiencias, debemos recordarlo; cuando el gobierno quiera que miremos hacia arriba, busquemos abajo; solo así veremos lo que intenten ocultar con sus grandes distracciones políticas.