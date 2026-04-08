Deuda maniata a RD en medio de la guerra

Hace doce meses en un mundo -bastante estable- había aires de recuperación económica, de hecho, Estados Unidos logró en el 2024 un buen crecimiento del PIB, baja cifra de desempleo y una inflación reducida con tasas de interés estables, era como economía la envidia de todos a pesar del desafío comercial chino. Tenía el respeto de las naciones y, de casi todas, el afecto, era líder de los organismos por derecho.

Tras la inestabilidad creada por la guerra arancelaria declarada por el presidente Donald Trump en abril pasado, la situación cambió negativamente mucho y, en febrero pasado, cuando tras la ruptura del multilateralismo se planteaba cierta recuperación económica, vino la innecesaria e intempestiva guerra de Irán que ha colocado al mundo en el sendero de la estanflación.

Residentes observan y toman fotos mientras las llamas y el humo se elevan tras un ataque a una instalación de almacenamiento de petróleo en la ciudad durante la campaña militar de Estados Unidos e Israel en Teherán, Irán, el sábado 7 de marzo de 2026.AP

Hoy en toda la tierra los precios han subido, primero por el efecto directo del aumento en los combustibles, en los insumos, los costos de transporte, fletes y, en algunos países de Asia, por eventuales retrasos en el abastecimiento; ahora, fruto de todo eso y de una eventual ampliación del conflicto al mar rojo a cargo de los rebeldes hutíes, que debilitó al dólar, nos llegan vientos que anuncian aumentos en las tasas de interés encareciendo el crédito – de consumo e hipotecario - con efectos negativos en la confianza del consumidor y la inflación, así como también en la financiación internacional. Todas las economías están siendo revisadas hacia la baja.

Una de las actividades económicas más afectadas en esta primera etapa es la aviación. Las líneas aéreas ya vienen cancelando y reprogramando servicios junto con aumentos en las tarifas en países emisores en los que ya la economía interna está suponiendo una reducción de viajeros, particularmente de Estados Unidos, Canadá y Europa; aunque nuestro país se beneficie de crisis en algunos países o latitudes, la situación mundial puede afectar el crecimiento y la rentabilidad de un sector local que soporta una tasa de cambio ficticia que se mueve como la gelatina controlada por el endeudamiento que aporta dólares para las reservas.

Podemos esperar que nuestra capacidad exportadora mantenga su dinamismo, particularmente por el oro que hoy se cotizaba a USD$ 4,800, incluso podemos contar con la fidelidad de las remesas, aunque en los países de origen haya nubarrones financieros en las familias, así como en las Inversiones Extranjeras Directas, pero tenemos un problema que no teníamos cuando Leonel Fernández pagó el barril de petróleo a USD$ 148.00 en el año 2008. Al cierre de la semana sólo había alcanzado los USD $111.94 y, a seguido así tras ultimátum para este martes.

Mi amigo Julio Martínez Pozo comentaba hace unos días que hoy no hay posibilidad de PETROCARIBE, órgano que por la generosidad venezolana llegó a financiarnos USD$ 4,400 millones a lo largo de varios años y, eso es cierto, pero no es la verdad más importante porque al final, pagamos esa deuda: El grave problema que tenemos es que, contrario a los USD$ 8,322.8 millones que el Estado adeudaba entonces, esta Administración elevó esa deuda a unos USD$ 82,000 millones, diez veces la deuda de entonces.

Esa deuda enorme – local y externa - tiene una amortización anual que hemos venido cubriendo con nuevos endeudamientos a tasas crecientes, esos nuevos préstamos para abonar a los viejos tendrán un costo financiero mucho más elevado porque contrario a lo que ocurría hace 18 años, cuando el 28.8% era multilateral y el 44.0 % era bilateral, es decir con organismos o países, ahora la mayor parte es comercial, en bonos, es el 76.1% del total. Es una deuda muy cara y, eso ha constituido un crimen económico en contra del país.

Nuestra economía ya estaba en la línea de crisis cuando en diciembre pasado el Estado sumó US$4,029.7 a la deuda externa haciéndola eterna; esta guerra, tanto si termina en un mes como si se extiende tendrá efectos nocivos por nuestro excesivo endeudamiento y su pésima calidad: El país está frente a un problema muy serio y debían entenderlo, tanto los empresarios como Leonel Fernández y Danilo Medina. Esto hay que pararlo antes de que sea muy tarde.

Si bien hace falta un diálogo nacional y cierta comprensión frente a la crisis las medidas a adoptarse corresponderá al presidente Abinader, exclusivamente, como en 1990 en ocasión de la Guerra del Golfo correspondió a Balaguer y en el 2008 a Leonel, cuando la crisis inmobiliarias: Para eso no hace falta, ni procede, ninguna cumbre de expresidentes.

El presidente Trump habló la semana pasada y, según parece, perdió la magia con los mercados pues se recuperaron poco y los precios de los combustibles siguieron altos; reiteró la capacidad militar de USA, que no está en discusión vanagloriándose de haber destruido a Irán, sobre todo su fuerza naval y de defensa terrestre, pero al día siguiente la teocracia bombardeo Israel violando sus escudos de defensa, a Amazon y derribó dos aviones norteamericanos negando las conversaciones de paz que anunció el mandatario.

Inglaterra, en cabeza de una Europa y Japón que por primera vez se niegan a apoyar a Estados Unidos, llamó a una conferencia a 35 países, para garantizar el paso por el estrecho de Ormuz, después que finalicen los ataques de USA e Israel: Pero ese paso era libre hace un año antes de los ataques. Eso no resuelve el problema previo que es poner fin a la guerra.

Incluso si las hostilidades terminaran esta semana reestablecer las explotaciones de petróleo y gas y suplir las cadenas de suministro tomaría varios meses y, posiblemente no haya una reversión general en los precios de los bienes y servicios y, desde luego, que tampoco en las tasas de interés en los mercados porque esa guerra debilitó inexorablemente el dólar fortaleciendo el euro, el oro y las monedas del BRICS: Ya el dólar y los bonos del tesoro, que aunque siguen a la cabeza han bajado a sólo un 57%. Para algunos bancos centrales… ya no son tan confiables, sobre todo por la facilidad con que son embargados o con que se desconecta a un país del SWIFT.

Esta agresión que estamos pagando todos en el mundo, pasará a la historia del presente siglo como uno de los errores de cálculo estratégicos militares más espectaculares pues, aunque destruyan a Irán, no puede ser ganada y el costo para el mundo es impagable… Ojalá pronto termine, empero, mientras tanto nosotros debemos prepararnos para sus efectos económicos, inevitables, que, por las malas políticas públicas previas, nublan el horizonte de la República.