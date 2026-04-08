UN MOMENTO
Un año después
Al cumplirse un año de aquel trágico suceso que enlutó a nuestro pueblo, no podemos pasar de largo ante el dolor que aún habita en tantas familias. No se trata solo de recordar, se trata de no olvidar.
Seguimos unidos de corazón a quienes lloran, acompañando su sufrimiento con nuestra cercanía y oración.
La memoria de este día también se levanta como un clamor firme por la justicia, porque donde hubo dolor, debe haber responsabilidad y consecuencias.
Que Dios consuele a los que lloran y nos conceda la valentía de exigir lo que es justo, para que hechos como este no se repitan jamás. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.