Suprema Corte y Ley 189-11

III

Según Sentencia SCJ-PS-24-2549, La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia conoció el recurso de casación contra la sentencia que, en un procedimiento de embargo inmobiliario iniciado por The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) al amparo de la Ley 189-11, declaró desierta la subasta por falta de licitadores y adjudicó el inmueble al banco, ordenando además el desalojo de la embargada.

La recurrente alegó, entre otros puntos, desnaturalización de los hechos, irregularidades en el mandamiento de pago, inversión del fardo de la prueba, contradicción de motivos y violación a su derecho de defensa por supuestas notificaciones irregulares. La Suprema Corte determinó que: Los cuestionamientos relativos al mandamiento de pago y otros incidentes del embargo no podían examinarse en casación, por tratarse de aspectos propios de decisiones incidentales distintas a la sentencia de adjudicación.

No se configuró desnaturalización de los hechos ni vicios determinantes que afectaran la validez del fallo. Las notificaciones fueron realizadas en el domicilio contractual y con la antelación legal correspondiente, por lo que no se vulneró el derecho de defensa.

El procedimiento de embargo se llevó a cabo conforme a las formalidades previstas en la Ley 189-11. En consecuencia, la Suprema Corte rechazó el recurso de casación y condenó a la recurrente al pago de las costas.

De igual forma, En fecha 20 de noviembre de 2024, y según Sentencia SCJ-PS-24-2490 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia dictó sentencia en el recurso de casación interpuesto contra la decisión que declaró adjudicado su inmueble en un procedimiento de embargo inmobiliario iniciado por el Banco Popular Dominicano, S. A., bajo la Ley 189-11.

La sentencia impugnada adjudicó el bien por RD$1,168,284.95 más gastos y ordenó el desalojo del embargado. En casación, el recurrente alegó irregularidades en la notificación del mandamiento de pago y violación a su derecho de defensa.

La Corte examinó la regularidad del emplazamiento y pronunció el defecto contra la adjudicataria por no comparecer. Asimismo, rechazó el incidente de inadmisibilidad planteado por el banco y reconoció la existencia de interés casacional presunto por tratarse del derecho de propiedad.

Al analizar el fondo, determinó que el alguacil realizó diligencias suficientes para localizar al deudor y aplicó correctamente el procedimiento de domicilio desconocido conforme al artículo 69 del Código de Procedimiento Civil.

Consideró que no se probó falsedad en los actos ni vulneración al debido proceso. En consecuencia, rechazó el recurso de casación y compensó las costas del proceso.

El autor, es juez presidente de la 2da. Sala de la Corte Civil del D.N.