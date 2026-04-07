Entre recuerdos

Era Semana Santa del año 1977 del pasado siglo y mi madre, a tres años de su muerte, me dijo de repente: “Quiero atravesar la finca, aunque sea por última vez. Llévame a verla caminando por los cacaos.”

Noté una expresión triste después de sus palabras y me contrarié, entonces, pensando en su partida y opté por animarla: “Vieja, alégrese; todo está en orden y usted, fuerte como ese almendro.”

Claro, la complací con la caminata por el cacaotal, callada todo el tiempo y sólo habló cuando llegamos al Fundo, donde ella naciera y todos sus hermanos. Ella contrajo matrimonio allí en el año ´26, donde murió su madre de tristeza por la pérdida accidental de su primogénito de apenas nueve años, mientras desenterraban un revólver, parte de las armas que enterraron su padre y sus primos hermanos Ramón Cáceres y Horacio Vásquez, días antes de partir para el exilio en Cuba, que durara más de un año.

Fue al pisar el Fundo que ella hizo ese recuento y cerró su lección: “Lo más doloroso fue que al morir mi hermanito en forma tan trágica, papá estaba ausente y ella se negó a probar bocado, por semanas, pese a los ruegos de su abuela María Virgen.”

Se detuvo mi madre en el portón y miró para donde estaba todavía la casona, pero el patio convertido en un espeso montecito, un broque. Con lágrimas en sus ojos dijo en voz baja que apenas pude oír: “Dios mío, qué ruina. Mamá lo mantenía como un jardín; sus lirios eran su adoración. Todo está perdido. ¿Quién se ocupará de esto algún día?” También lloré calladamente, pero no le dije que ese sería yo.

Así fue. Veinte años después pude construir un modesto templo y limpiar y sembrar aquel Fundo, que ahora es la admiración de todos.

Pues bien, en estos días ofrecimos una misa en el templo Jesús El Justo Eterno, en memoria de mi esposa fallecida y asistieron mis hijos, nietos y dos biznietos, María Sogela y Pedro Andrés. Lloré en silencio recordando en medio de esa alegre compañía a la madre infinita y al salir, sólo miré de lejos el jardín de la Virgen María y la tarja en su grama, a sus pies, en memoria de mi amada esposa, donde ella oraba como otra hija.

Naturalmente, a mis 95 años por cumplir en julio venidero espero estar allí nuevamente porque debo ir a ver de cerca los lirios del jardín de la abuela que desaparecieran por más de 70 años y cuando limpiamos el monte, 20 años después, volvieron.

Pienso en María Dolores, mi abuela, que muriera de tristeza, según dije, después de sufrir la dolorosa pérdida de su pequeño Diego.

En fin, hago un ejercicio espiritual en esta semana mayor y no he dejado de rogar por la paz del mundo y que se mantengan los valores verdaderos, la unidad de la familia y la salud de la Patria, primordialmente.

Ahora bien, mi madre siempre me decía: “Cuéntales a los muchachos todo lo que tú sabes de tu padre para que sigan su ejemplo.”

Acaba de ocurrirme algo: Pelegrín, mi hijo, me trae un libro interesante de Roberto Cassá, “Los del monte”, y me lee este pasaje de su página 214:

“Otros en el Cibao se pronunciaban por la insurrección, de modo que el espionaje llegó a la conclusión al final del mes de abril de que se preparaba un levantamiento, que tendría como jefes a Rafael Estrella Ureña, Pelegrín Castillo, Carlos de Moya y Manuel Sánchez, algunos de ellos gobernadores provinciales. De seguro tal plan nunca existió, pero el fantasma de la insurrección urbana no desaparecía entre los responsables del gobierno militar. La inclusión de estos políticos en planes fantásticos formaba parte de la visión que sobreestimaba posturas.”

Me hizo recordar un amigo entrañable de mi familia, don Juan Tomás Ligthgow, que le llevara una carta de Desiderio Arias a finales del ´30, donde le decía que él también se levantaría en su momento, pero quería contar con su aprobación para nombrarle Presidente provisional.

Mi padre respondió: “Dígale a Desiderio que yo estoy muy enfermo, pero que le deseo suerte por el bien de la República”.

Así las cosas, yo digo ahora: “Dios mío, entonces tenemos que Trujillo lo dejó salir pese a que le conspiraba, como le habían denunciado en un almuerzo, y él reprendió al denunciante diciendo: “Don Pelegrín está muy enfermo”, llamando al Coronel Flores para que fuera a Los Cerrejones del Yuna y le ofreciera seguridad para salir.

Es decir, ya él tenía la información de la enfermedad y optó por responder a una gentileza de mi padre en el año 1920 cuando él desayunaba en el Hotel Colón y un joven oficial llamado Rafael Leonidas Trujillo Molina le dijo: Don Pelegrín, quiero tratarle un caso.”

Mi padre lo invitó a sentarse a desayunar y el oficial le dijo: “Me están armando un expediente infame, diciendo que yo violé a una joven y ocurre que me lo hacen porque yo enhesté la bandera dominicana el 27 de Febrero en la Fortaleza de El Seybo, donde comando.”

Mi padre le preguntó: “Usted tiene testigos de eso?” Respondiéndole el militar: “Sí, don Teófilo Hernández.” Entonces mi padre le dijo: Si don Teo Hernández es su testigo, cuente con mi defensa.”

Se marchó el joven oficial y 10 años después era Presidente de la República.