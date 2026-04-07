“Gracias totales”

Frente al vaso con agua hasta la mitad, o bien se dice que está medio lleno o medio vacío, y eso dependerá de la actitud optimista o pesimista de cada quien.

De igual forma, bien podríamos decir que todas las semanas santas son lo mismo –incluso que empeoran–, pues todos los años se repiten las mismas estadísticas fatales, los mismos tapones absurdos, los escándalos en las plazas, los fourwheels en las playas, los jet ski cerca de la costa, y un largo etcétera de situaciones que superan los límites del eterno retorno de lo idéntico nietzscheano.

Pareceríamos que no aprendemos, y que así como no compramos el Paso Rápido de los peajes, tampoco salimos a tiempo de los lugares, porque más que prevenir para evitar las consecuencias de situaciones conocidas y repetitivas, nos deleita culpar a los demás.

A los DIGESETT por su carreteo (que salvan vidas ante tantos imprudentes) o por poner conos en El Número, para evitar que mamíferos al volante avancen en sentido inverso y creen tapones babilónicos; a los policías, que osan intentar poner orden y bajar bocinas ajenas hasta decibeles civilizados; o discutir con militares que acordonan áreas peligrosas para evitar que alguien se ahogue, etc.

Lo cierto es que, aunque los mismos desastres sean siempre los mismos, cada vez también –a mejor– hay más voluntad de enfrentarlos. Por más bulla, caos e indecencias que copen nuestras calles, ríos, plazas y playas en Semana Santa, el despliegue de más de 50,000 personas trabajando en el operativo “Conciencia por la Vida, Semana Santa 2026”, dice mucho de cuánto se ha fortalecido la capacidad nacional en materia de prevención y respuesta, para garantizar la seguridad de todos los dominicanos durante el asueto.

Que de esa cifra, más de 10,000 hayan sido voluntarios, habla por todos los dominicanos de buena voluntad, que son la mayoría.

Así como las redes están inundadas de escenas deplorables y vergonzosas, las cuales, gracias a la perversión del algoritmo se replican y difunden impulsadas por el morbo, la crítica o el resentimiento; así también hay imágenes de actividades deportivas recreativas realizadas por el Ministerio de Deporte en playas y zonas públicas; de personal de RD-Vial ayudando en carreteras; de voluntarios de la Defensa Civil y la Cruz Roja, dándolo todo a cambio de nada; de policías garantizando seguridad y orden; de militares custodiando a ciudadanos; y todo eso es mucho más importante.

Entre lo malo y lo bueno, quedémonos con el trabajo hecho por el COE y sus instituciones adscritas; con los médicos, enfermeras de hospitales y personal de apoyo; quedémonos con la entrega de tantos buenos dominicanos que en esta Semana Santa se sacrificaron, nos protegieron y nos hicieron llegar a casa sanos y salvos. A todos ellos, gracias.