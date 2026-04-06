Economía dominicana: buen arranque 2026

La economía dominicana creció en enero un 3.5% y en febrero 3.9%, superando con creces el cierre del 2025 de 2.1%. O sea, promedia en los dos primeros meses del año un crecimiento de 3.7%. A ello se suma una caída importante de la inflación de 4.96% a 4.63% en febrero.

Las tasas de interés activas promedio ponderada se ubican actualmente en 13.25%, unos 160 puntos menos que las registradas en los primeros 10 meses del 2025. Por el lado de las reservas, estas se mantienen por encima de las US$16 mil millones y la tasa de cambio sosteniéndose en alrededor de 61 pesos por dólar.

Sin embargo, el Banco Central redujo las proyecciones de crecimiento de un rango de 4%-4.5% a 3.5%-4.0%, debido al inicio del conflicto armado en el Medio Oriente el pasado 28 de febrero. Aun así, alcanzar un crecimiento de 3.5%, en un entorno de guerra, inflación, crisis energética y subidas de tasas, sería un verdadero milagro.

Hoy se cumplen 35 días de guerra con 12 mil incursiones aéreas de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní y este respondiendo con ataques masivos a refinería de petróleo y gas, aeropuertos, puertos y bases militares y empresas tecnológicas estadounidenses en Israel y el Golfo Pérsico. Como era de esperar, Irán cierra el estrecho de Ormuz donde circula el 20% del petróleo mundial.

Hezbolá, ataca a Israel y este contraataca por aire y tierra sus bases en el Líbano. Yemen entra al conflicto atacando a Israel y amenazando con cerrar el estrecho Bab-el-Mandeb, bloqueando la ruta marítima entre el Mar Rojo y el golfo de Aden, donde circula petróleo saudita.

Con un petróleo sobre los 110 dólares el barril (WIT), todo aumenta de precios: gasolina, diésel, fertilizantes, transporte y alimentos, disparándose entre un 35% y 50% y el gas en Europa con subidas del 80%, lo que tendrá una fuerte repercusión en la economía mundial.

La inflación dominicana en el 2026 podría subir entre uno y dos puntos porcentuales por la guerra y dependiendo hasta donde llegaran los precios del gas y el petróleo. Una mayor escalada de del conflicto podría llevar el petróleo a unos 150 dólares el barril y eso implicaría una posible escasez y medida drásticas para reducir el consumo.

Un buen comienzo de año para R.D. que se ralentizará mientras más dure el conflicto, aunque la popularidad de Trump se derrumba por sus inconsistentes declaraciones y problemas domésticos. Pare esa guerra, presidente.