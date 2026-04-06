Cuidado de niños

En algunas naciones, desde China hasta varios países europeos, la población presenta una tendencia descendente. Si no desean permitir que inmigrantes compensen esa disminución, tendrán que adaptarse a tener menos habitantes con una edad promedio más elevada. Para evitarlo han recurrido a diversos mecanismos, incluyendo subsidios estatales a las familias para que tengan más hijos, pero esas medidas hasta ahora no han sido efectivas.

Dado que se ha observado que el número de niños por hogar declina con el incremento en el ingreso por persona, ha parecido lógico atribuir el descenso a dicho aumento. Y hay motivos para hacerlo, pues se ha comprobado la existencia de varios elementos causales, entre ellos la pérdida de vigencia de tener niños como protección económica en la vejez, el efecto de las tasas más bajas de mortalidad infantil sobre la necesidad de tener muchos descendientes, y las consecuencias ocupacionales de las oportunidades de empleo remunerado para las mujeres.

Ante la escasa efectividad de los incentivos para alterar esa tendencia demográfica, en algunos países se ha recurrido a un enfoque vinculado con los costos de la maternidad, entendiendo que puede ser más efectivo reducir esos costos que otorgar recursos para pagarlos. Un ejemplo de esa diferencia son los costos asociados con el cuidado de los niños y su relación con la urbanización. En las grandes ciudades, aunque se disponga de suficiente dinero, la preocupación por la búsqueda de lugares donde los niños reciban atención, instrucción y recreación, y la tarea de transportarlos hacia y desde esos lugares, representa un poderoso factor disuasivo que milita en contra de la decisión de tener más hijos. De ahí que suplir esa necesidad directamente, recogiéndolos, atendiéndolos y retornándolos a los hogares, pueda producir un mayor impacto.

Ya que el cuidado de los niños de mujeres que laboran fuera del hogar es llevado a cabo mayormente por otras mujeres, se verifica un efecto en cadena sobre la demanda de trabajo femenino. Para las que utilizan ese servicio, es un mecanismo que permite conciliar el empleo con la maternidad. Pero para las que lo proveen representa una oportunidad laboral que puede reducir su propia disposición a seguir teniendo hijos.

En nuestro país, la población no está disminuyendo. Todavía. Ya tenemos, sin embargo, una tendencia declinante en el número de nacimientos y la tasa del crecimiento demográfico. Es cuestión de tiempo, si todo sigue como va, para que la población se estabilice y comience a declinar. Pero aún falta bastante para llegar a ese punto, lo que hace que no sea motivo de alarma inmediata. Tenemos otros problemas más perentorios en los que preocuparnos.