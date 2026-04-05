Reflexiones de Semana Santa

Para la tradición cristina la Semana Santa consiste y constituye una oportunidad para la “conmemoración… de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret”, lo que inicia con el Domingo de Ramos, que a su vez se erigió en una celebración de significativa importancia espiritual porque “representa el reconocimiento de Jesús como el Mesías”, aunque también fue el preludio de los “momentos de pasión y sacrificio” que habría de vivir y sufrir aquel que luego de ser aclamado y recibido con vítores y aplausos terminaría 5 días después saboreando el néctar amargo de la crucifixión.

El Domingo de Ramos se trata de la jornada que dentro de la Iglesia Católica simboliza la culminación de la Cuaresma y abre las puertas a la Semana Santa, conmemoración que, si bien “convoca a los fieles de todo el mundo”, igual “remite directamente a la entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén”.

Igual decir que dentro de las tradiciones que se destacan sobre la Semana Santa se ha establecido como “el momento más importante del cristianismo, enfocado en el sacrificio de Jesús por la humanidad”, lo que es natural que así sea catalogado, pues en esta época quedó evidenciada no sólo la grandeza del nazareno, sino, además, su gran amor por la humanidad y todo lo que representó su pasión, su muerte y el milagro de la resurrección.

Hay tres momentos a los que deseo referirme esta vez y dejar en ellos la reflexión que aspiro en esta entrega, y es lo que respecta a las caídas de Jesús camino al Gólgota (calvario) donde habría de consumarse la crucifixión y lo que estas representan o estimo deben representar, y aunque hasta donde se indica “estas caídas no están detalladas explícitamente en los Evangelios bíblicos, sino que provienen de la tradición secular y las devociones del Vía Crucis”, estimo constituyen importantes enseñanzas del rabino galileo.

Al menos para la tradición cristina, Jesús cayó en tres ocasiones en su camino al Gólgota, y si bien el peso de la cruz lo hizo caer, siempre se puso de pie otras tantas, incorporándose en su camino, simbolizando estas caídas la debilidad humana en un primer momento, pero la gran enseñanza de estas estriba en la perseverancia mostrada por aquel varón perfecto.

Hasta donde se ha establecido, la primera caída de Jesús en la estación III obedeció al “agotamiento físico y el peso de la cruz, marcando el inicio de su sufrimiento extremo en el camino”. En lo que respecta a la segunda caída en la estación VII, queda reflejada que “la debilidad obliga a Jesús a caer nuevamente, simbolizando la persistencia en el dolor y la misión redentora”, en tanto que la tercera caída en la estación IX, cerca del Gólgota, “representa la entrega total y la superación de la impotencia humana a través del poder divino”.

De todas ellas, con su importancia individual indiscutible, me quedaré esta vez con la segunda caída, donde además de la persistencia aparece por igual la solidaridad concretada en Simón de Cirene, que –“según los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas”- fue el cirineo que se prestó para ayudar a Jesús a cargar la cruz; solidaridad que de eso pasaba a alto riesgo si nos ponemos en el contexto histórico y situacional en que se produce.

Esa persistencia del “Insigne Rabí de Galilea” entiendo que nos convoca y nos seguirá convocando por los siglos de los siglos, no necesariamente a cargar nuestra cruz con resignación, sino a romper los maderos que la forman, muchas veces colocados por verdugos que se salen con las suyas mientras un pueblo humilde carga la cruz que ellos deben cargar y que delegan en masas muchas veces fanatizadas, las que colocadas en el Gólgota por muchos a los que aplauden, defienden y justifican, asumen estas crucifixiones como destino natural, cuando deberían ser asumidas como fortaleza e inspiración para la lucha, no para llegar al calvario, sino a un estadio de felicidad y bienestar colectivo.

El autor es ocoeño y egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).