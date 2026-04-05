En los últimos tiempos las instituciones gubernamentales, privadas y la ciudadanía están jugando a no necesitarnos. Hablo de la prensa.

Están apostando a los influencers o a los que de forma empírica y sin preparación realizan preguntas complacientes de cómo se sienten y qué le parece que llueva hoy, pero les molesta los que le hacen preguntas acorde a más de cuatro años de preparación y actualización constante.

Y esta conclusión mía no nace de una percepción o subjetividad de mis emociones, nace del mal trato que por años miembros de la prensa padecen, pero hoy se hacen más evidentes y hace ya varias semanas algunos colegas se hicieron eco tras el último colmo en Premios Soberano.

Las instituciones (de cualquier naturaleza) se gozan en realizar eventos despampanantes e insistir para que periodistas den cobertura a la actividad, pero cuando llegas tienes que rogar para que te den declaraciones, sobre explicar a miembros de seguridad tu presencia en el lugar y sentarte en el último asiento, si es que quedan, porque pocas veces hay asientos designados para la prensa y cuando los hay tienes que procurar que haya caído la noche, porque lo más probable es que si la actividad es al aire libre, te toque en el sol, fuera de la carpa.

Igual, los relacionistas públicos quieren estar en la página dos del medio si es impreso, entre los principales titulares si es para televisión, una mención si es en radio y que sea una publicación en Instagram si se trata de cobertura digital.

Hay de ti si no cubriste la actividad, te llenan de notificaciones con la nota de prensa y decenas de imágenes, para tener aparición. Pero igual, no nos necesitan.

Una postura igual para la ciudadanía. Cuánto se quejan cuando se parquea esa guagua rubricada con “Prensa” en la parte delantera del cristal. “Cuánto preguntan y qué impudentes son”. Eso dicen ellos de los periodistas.

Hasta que necesitan que cubras una protesta y le des voz a necesidades, por las que uno como periodista no puede protestar. Pero igual, aunque parezca irónico, no nos necesitan.

No nos necesitan hasta que se desaparece un familiar, la delincuencia y la basura nos arropan, no hay luz y tampoco llega el agua, las calles no sirven o son víctimas de una injusticia. Igual siguen jugando a no necesitarnos.

Quienes ejercemos esta profesión lo hacemos por amor y porque una pizca de aquel valor en desuso llamado servicio habita en nosotros. No lo hacemos por riquezas o fanfarrias, porque en esta profesión desmeritada por ustedes, no hay ninguna de las anteriores.