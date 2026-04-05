El dedo en el gatillo
Mi contexto
No me voy de aquí -le dije a un amigo que intentaba trasladar mi estatus a otras tierras -Mal que bien, aquí tengo lo poco que necesito para vivir- le volví a decir.
-Pero eres un desconocido fuera del país, la política predomina en todas las esferas -me respondió
- ¿Y en que país no impera la política? No tengo un estado que me promueva, ni lo quiero porque no soy de ultranza.
-¿Y que eres entonces?
-Aquí soy rey sin corona, aquí escribo, amo, canto, sufro y sueño. No pido más.
-¿Pero si la gente no te conoce?, ¿Para quién cantas?
-Es terrible ser famoso. Todos te miran te adulan y te señalan. Cuento historias que aparecen y desaparecen como bolas de humo que alguien harán suyas por la gracia de los tiempos hasta un día en que ya no cuentan.
Terminé a tiempo aquel diálogo que no conducía a ninguna parte. Mi interlocutor, antes de marcharse, me observó como un duende que predice el futuro de un porrazo sin nadie que avise de un posible salvamento.
No estaré feliz en ninguna parte salvo aquí donde he vivido mis hálitos de esperanza, y sobrevivo leyendo obras raras.
No voy a dejarme vencer mientras me quedé un libro de interés por descubrir o una ventana abierta al desgaire por donde llegan amaneceres fríos y alternos celebrados por animales que lo saludan con sus cantos, incomprensibles para algunos, pero muy respetados para mí por su significado de poder incorporarlos a una nueva jornada de despertares apacibles para quienes percibimos en ellos alguna señal.
He tratado de unir generaciones que sueñan distinto. Les hecho ver que vamos todos en un barco a la deriva al margen de las corriente. Las he enseñado que contracorriente se puede llegar a algún lugar seguro pero no al idóneo para capitanear estrategias. Ese ha sido mi empeño. Cada año la historia se repite porque solo converso sobre temas vinculados a crecer y vencer en un mundo que nadie entiende, pero que en definitiva se llama mundo y sus cerraduras están a tono con deseos de ser gentes con dos dedos de frente.
Como espécimen raro doy la cara porque soy capaz de conversar con desconocidos, o avivatos con delirio de grandeza capaces de cambiar baratijas por trofeos.
Generalmente un escritor recibe distinciones cuando está a punto de morir. No he conocido a un joven con una medalla bien ganada en su juventud. Casi siempre se miran de reojo aunque la rebeldía lo advierta como una promesa madura.
Me preguntan a ratos por la Inteligencia Artificial, por mi ausencia en las redes sociales; me increpan cierta apatía por virar la espalda a lo que debo enfrentar. Alguna vez hablaré de la Inteligencia Artificial porque la admiro, ha simplificado lel horizonte humano, se deja domesticar y, como todo, posee riesgos y trampas.
Sobre las redes sociales, siempre he dicho que no tengo tiempo para responder palabras sin ver unos ojos detrás de ellas. Me gusta enfrentar a mi interlocutor, descubrir sus mordeduras, llenarlo de preguntas sin respuestas sin conocer el rumbo de su destino, y admitir palabras que jamás serían dichas cuando se mira cara a cara.
No soy adepto a colocar mis fotos en un sitio público para que otros descubran rasgos de mi felicidad. Y paso el turno para no confundirme con fotos altivas, compartiendo con seres queridos. Prefiero no compartirlas ni presentarlas ante un público diverso que muchas veces se dedica a observar el botón de mi camisa o la mancha en el cuello de mi garganta.
Autores desconocidos me son gratos. Cada día conozco a uno nuevo con valores ocultos para un mercado que a fin de cuentas no sabe quién es quién ni por qué la rueda de la fortuna se abre, generosa, en su camino.
Vivo en un país donde mucha gente me ha ayudado hasta donde ha podido y eso puede ser la consagración de mi estabilidad emocional. No cambio esta nueva vida por otra, aunque sea más o menos afortunada porque me ha tocado un contexto donde la lluvia aparece en cualquier trasto y donde las ratas viajan en avión, viven en mansiones o salen al jardín a disfrutar los rayos del sol, o a bañarse en la piscina.