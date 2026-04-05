La fe y su interpretación en la República Dominicana

Hoy, siendo el día más importante del cristianismo, el Domingo de Resurrección, conmemoramos la resurrección de Jesucristo, al tercer día de ser crucificado.

Este día representa el triunfo de la vida sobre la muerte, la renovación espiritual y el cierre de la Semana Santa con júbilo y alegría.

No me gustaría entrar en cómo debe vivirse ésta semana. Hacerlo sería, de mi parte, no respetar el criterio y la vivencia personal de cada quien, y no soy quien para ello.

Como dominicana que observa desde la distancia a un país profundamente religioso, que nos define, lo fomentamos y lo celebramos. Incluso hacemos la hermosa comparación de ser el único país del mundo con una biblia abierta en su bandera, algo que, sin duda, nos distingue.

Y así como eso, tenemos tantas otras cosas que nos hacen únicos; esa alegría innata, esa capacidad de salir adelante aun cuando no tenemos nada, ese impulso de seguir, "salir hasta debajo de un camión”, etc.

Sin embargo, también desde la distancia, observo desde el respeto y con preocupación muchos discursos en nombre de dios, con distintas interpretaciones de un mismo versículo bíblico, muchas veces más influenciadas por opiniones personales, creencias particulares o historias de vida, que realmente por una comprensión profunda del mensaje.

Y aquí es donde surge una reflexión importante.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en los resultados de las pruebas PISA publicadas en diciembre de 2023, indica que solo el 25% de los estudiantes dominicanos alcanza al menos el Nivel 2 de competencia en lectura. Esto significa que el 75% restante tiene dificultades para comprender textos de mediana complejidad o identificar ideas principales."

"Muchos estudiantes no pueden realizar tareas básicas como encontrar información explícita o explicar el propósito de un texto".

Sabemos que tenemos un problema de interpretación de la información, es un problema de estructura del Estado en el ámbito educativo.

Y esta dificultad para interpretar no se limita solo a lo académico, también se refleja en cómo entendemos todo, incluida la fe.

No dudo de la buena fe de las iglesias al predicar la palabra. Pero cabe preguntarnos: ¿Estamos interpretando bien la Biblia? ¿Estamos realmente fomentando la verdad?

Y cuando hablo de verdad, no me refiero a la mía personal, ni a la de una iglesia en particular. Hablo de la esencia del cristianismo, basada en las enseñanzas bíblicas que, desde el sentido común, podemos comprender.

Jesús nos dejó tres pilares fundamentales para la vida espiritual y la relación con Dios.

-El amor a Dios y al prójimo. -La fe.

-La esperanza.

Podemos entrar en debates, en interpretaciones, en detalles. Pero la base es clara; amor, fe y esperanza.

Nunca miedo. Nunca violencia. Nunca exclusión.

Porque cuando éstas aparecen, el amor desaparece.

Lamentablemente no solo se aplica a nuestro país. Lo vemos en muchas partes del mundo, donde en nombre de Dios se siguen cometiendo barbaridades. Es entonces, donde radica la importancia de interpretar bien lo que leemos, elegir entre activar el odio o volver a nuestra esencia de amor al prójimo.

No hay nada más hermoso ni más sanador que escuchar la palabra de Dios desde el amor y el respeto. Porque el discurso cambia, y la intención, cuando nace del miedo, del odio, para captar seguidores fieles, sometidos y ciegos.

Un día como hoy, Domingo de Pascua, de Resurrección, Jesús se presentó ante sus discípulos, calmó sus dudas y también les preguntó

"¿Por qué os asustáis? ¿Por qué dudáis en vuestro interior?"

Y es precisamente en nuestro interior donde debemos mirar, volver a nuestra esencia, como sociedad y de forma individual.

¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué tenemos?

Porque una sociedad mayoritariamente religiosa debería reflejar coherencia entre su fe, sus actos y sus resultados.