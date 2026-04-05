El corrupto, el difamador y el delincuente, ¿están predestinados?

Fernando (Papo) Peña Defilló, uno de los grandes maestros del arte dominicano de mitad del siglo XX, planteó, en su opúsculo “La perfección no existe” (2009), que la Naturaleza producía la humanidad como una especie prediseñada por patrones conductuales y fisiológicos que determinarían de forma inexorable sus conductas, preferencias y rasgos fisiológicos.

Los sociólogos, amparados en la teoría de anomia de Emile Durkheim, o desde la antítesis del “buen salvaje” de René Descartes, señalarían a la sociedad —y a la condición y estado de atrofia en sus roles y capacidades normativos— como causales cuasi directas.

No llego a tanto como Papo ni parto de la sociología. Escoger otra vía, sin embargo, no elimina el problema.

Quienes han seguido y siguen estos escritos, habrán notado la preeminencia que el tema Predestinación adquiere en estas consideraciones.

Viejos amigos marxistas y de la política reciente, hoy claros adversarios, no toleran la propuesta y ejercicio de la amistad planteada desde la libertad, la estima interpersonal no sesgada y los postulados de Jesús.

—Estás loco —han dicho—, corriendo a proclamar: ¡Es un pobre diablo!

Es el precio pagado por observar las leyes, la ética; por el anclaje a la verdad y a lo científico; por procurar el bienestar de los demás como el propio; por la convicción férrea sobre la corrupción: es de malditos.

Hay risas ante sus doctas pretensiones de certeza; ante sus superadas y maniqueas ideologías.

Nos sabemos poseedores de ignorancias abisales. Y en esto Platón adoctrina. En el intento de superarlas, se corres diariamente tras las ciencias. Sus paradigmas renovados modelan el criterio y, desde sus peldaños, se escala a la perfectividad de las ideas y los actos. La perfección está en la verdad y en simpleza, Papo.

Se espera que el saber eduque, enriquezca la personalidad y reafirme el carácter.

— ¡Eres rosca izquierda! —endilgarán—; otros difamarán. Es imposible agradar a todos. O competir con las miserias y arrogancias pocas veces pasajeras del Poder político. Tampoco con los más formidables egoísmos.

El precio se paga por escoger amar. Incluso a quienes verbalmente o físicamente lapidan. Cada lector lo paga cuando decide permanecer en el impoluto camino elegido.

Y a pesar de ello se esperan personas educadas, civilizadas, respetuosas de las leyes y del derecho ajeno.

Buscamos respuestas por doquier, Incluso interrogamos a las Neurociencias: Los adversarios ¿son culpables?

Su respuesta probable enlazar con el título.

—La congénita maldad, el gozo en el sufrimiento ajeno, ¿están predestinados? —insistimos.

— ¡Ahí regresa el loco!—, se escucharía en las gradas.

— ¡Oye, lo estarían? —reaccionarían otros.

La “Risa social” hace eco entre pasillos, oficinas, habitaciones y elevadores. Al escucharla, ingresan al ruedo Baudelaire —la risa: superioridad satírica—, Mallarmé —la risa negación de la realidad de los otros— y Octavio Paz —risa sagrada resonando, carcajada.

Una risa tríadica que desde la esperanza, la dignidad humana y el amor al conocimiento traza la ruta, colmando el “El laberinto de la soledad”; empuñando y tañendo “El arco y la lira”, respectivamente.

—Ciencia y Literatura?

—¡Hay, hombre! —diría Luis «Terror» Díaz.

Y se impone hablar de educación, memoria y astrocitos. Estos últimos piden la palabra.

—Estamos en una posición única para influir en la transmisión sináptica —afirman con todo derecho.

Se reconoce que están en las bases fisiológicas —conceptuales y celulares— del aprendizaje y la memoria; a tal grado, que desempeñan funciones anteriormente atribuidas a las neuronas. Entre estas: “plasticidad molecular y estructural dependiente de la actividad; modulación a nivel de circuito, redes tipo conjunto y plasticidad transcripcional, traduccional, proteómica y epigenética”.

—¿Y quién lo dice?

Pues Leonne H. Holt —Escuela de medicina Icahn, Mount Sinaí, Nueva York, EE. UU— y cols. Afirman haber obtenido hallazgos que “redefinen la plasticidad como una propiedad emergente del cerebro independientemente del tipo celular”, según exponen en su ensayo “Mecanismos celulares y moleculares de la plasticidad de los astrocitos en el aprendizaje y la memoria”, publicado el 02 de abril por “Tendencias en Neurociencias” de Cell Press.

Si les preguntáramos: ¿En cuál contexto ocurre esto?, responderían: en el “del aprendizaje y la memoria”.

Lo que una persona es como ente social se construye desde la experiencia — “saberes” y recuerdos— que su fisiología les permite incorporar y recuperar.

¿Hasta dónde, qué tanto, se puede considerar que la calidad de esas unidades celulares fisiológicas llamadas astrocitos, con forma estrellada, sean determinantes en los saberes y recuerdos, procesos incidentes en la educación y el aprendizaje?

Imaginen algo similar incidiendo en la configuración de la personalidad, tan dependiente de todo lo anterior.

Estas células nerviosas cerebrales intervienen en la adquisición, codificación, consolidación, memoria a largo plazo, recuperación y el recuerdo de las experiencias, es decir: en el contenido recibido por los sentidos desde la realidad y la virtualidad mediante procesos empíricos.

Especialmente porque varias de sus funciones clásicas “se relacionan directamente con su papel en la sinapsis tripartita, y de hecho, son necesarias para mantener una transmisión sináptica neuronal adecuada”.

¡Transmisión sináptica neuronal adecuada!

Las sinapsis tripartitas ocurren cuando se produce una interacción estrecha entre la neurona presináptica, la neurona postsináptica y las células gliales circundantes (especialmente los astrocitos), afirman los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos (NIH.GOV).

Los astrocitos pueden envolver varios somas neuronales y cientos de dentritas. Se estima que están íntimamente asociadas con 100 mil o más elementos sinápticos de tal modo que “más del 70%-80% de las sinapsis, dentro de la corteza y el hipocampo, son contactadas por los procesos astrocitarios” (!).

Los autores afirman que estas células son capaces de envolver grupos sinápticos en vez de solo una sinapsis; de actuar como dominio funcional especializado de integración multisináptica; que gracias a su amplia red de receptores y transmisores (extensiones “nervadas” como raíces que se “acoplan” a sus “objetivos”, dada su morfología estrellada “expansiva”), detectan, modulan, estabilizan y refinan las sinapsis a nivel estructural y funcional.

Resaltemos: ¡detectan, modulan, estabilizan y refinan las sinapsis a nivel estructural y funcional!

Como vemos, si mucho de lo que ingresa al cerebro y de él emana está intermediado por los astrocitos, ¿la Psiquiatría podría inferir que son bases fisiológicas condicionantes de la personalidad y las conductas?

De ser así, ¿tuvieron opción los culpables de actos ilícitos: corrupción, violaciones, asesinatos, robos, pedofilia, mitomanías, narcisismo, egolatrías y del altruismo exacerbado? (La bondad en exceso daña, ¿verdad, Platón; cierto, Aristóteles?).

¿O es que la Naturaleza o Dios a eso y desde esas células los predestinaron?

¿Nacieron “condenados”? ¿A ser así como son?

Entonces, ¿son y serán así, sin que de ellos se pueda o deba esperar algo diferente?

¿La Psiquiatría podría, desde estos hallazgos, responder; o proclamar con Jesús la doctrina del perdón?

¿O reformular desde las Neurociencias una doctrina sobre el ostracismos biológicamente fundamentada?

¿Será posible el amor y el perdón entre o con personas con “atrofias astrocitarias”?

¿Existen, son detectables o posibles las atrofias en estas células que terminen corrompiendo —infectando— las sinapsis, incluyendo las tripartitas?

¿O la contaminación en sus ramificaciones se extendería hacia otras, “dañando” o afectando “la integridad esperada” en los contenidos químicos y eléctricos que transmiten…?

¿Y entonces qué del amor, la amistad, el respeto a las leyes, de la integridad personal?

—Si —son posibles, admirables, responderían. Por precaución, sin embargo, a ese arquetipo humano, ámelos, apóyelos, ayúdelos solo “de lejitos”.