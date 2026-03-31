En abril, no somos iguales

El 30 de abril de 1965, los constitucionalistas tomaron la fortaleza Ozama, cuartel de los Cascos Blancos leales al Triunvirato, y muchos de ellos fueron hechos prisioneros.

A la combatiente catorcista Piky Lora le asignaron la custodia de un grupo de los apresados, entre los cuales se encontraba uno de sus antiguos carceleros, quien la había asediado con particular saña cuando ella estuvo recluida en La Victoria, tras su participación en el alzamiento guerrillero de 1963. El hombre, ya desarmado, se mostró con gran miedo ante su nueva custodia. Piky le manifestó: «Tranquilo, señor, a usted no le va a pasar nada. No somos iguales».

El gobierno del “cambio”, el mismo que hace meses transformó dos aeropuertos nacionales en bases militares estadounidenses temporales, ahora quiere construir un museo dedicado a la Gesta de Abril. Ante quienes, desde ya, proponen que “se escuchen los dos bandos” en dicho proyecto, advertimos: en abril de 1965, los heroicos roles de Caamaño y Fernández Domínguez jamás podrán ser equiparables a la indignidad nacional de Imbert y de Wessin.

Cuidado con el arroz con mango que pone a víctimas y victimarios bajo parámetros iguales. ¿Cabría, en un museo dedicado a Amín Abel o a Minerva, poner también, de igual a igual, la versión de sus verdugos?