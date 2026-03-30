Yayo quiere reducir impacto guerra en Irán

Aún no se puede determinar los daños que la guerra iniciada en Irán tendrá sobre el país, pero, inevitablemente todos los sectores serán afectados por las inevitables medidas que sobrevendrán.

Sin embargo, ha sorprendido que algunos representantes de gremios se han manejado con cautela. Los choferes, un segmento del sector laboral que inmediatamente aumenta los precios, dice que encajarán los aumentos dispuestos por las autoridades.

Se sabe que Yayo Sanz, ministro de Industria y Comercio, se ha estado reuniendo para convencer a los sectores productivos de actuar con moderación porque estamos en el inicio de una crisis importada y debemos mantener la cabeza fría para no aumentar los problemas de la población.

El ministro de Industria es un político experimentado y se mueve con presteza escuchando las voces del área productiva para recoger las sugerencias que conduzcan al trazado de medidas que reduzcan el impacto de la crisis petrolera, pero las palabras no bastan.

Yayo Sanz debe exponer con tiempo las disposiciones que el gobierno tiene en carpeta para que no parezcan medidas improvisadas. La guerra contra Irán no es la primera que sacude nuestra economía. Hay que hablar porque no será el fin del mundo.

Los expertos en geopolítica afirman que esta crisis podría ser similar o peor que la pandemia del Covid ya que los precios de los combustibles, que son el preludio de alza de todo los demás, se han disparado y si el conflicto no termina pronto, en junio el barril podría alcanzar los 200 dólares. El panorama no puede ser más desalentador.

La arquitectura de la economía mundial descansa en el petróleo y por eso naciones como China acumulan, se sabe que tiene mil millones de barriles en previsión mientras países como Filipinas piden permiso a Estados Unidos para comprar petróleo a Irán al tiempo que disponen medidas sobre el consumo; Corea del Sur limita la circulación con placas pares o nones. Aunque el combustible que consumimos no procede del estrecho de Ormuz, la ley de oferta y demanda nos atosiga porque es un mercado pequeño. En el ecosistema petrolero no significamos nada.