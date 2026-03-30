Usamos petróleo y sus derivados más de 100 veces al día, de manera inconsciente. Los cepillos de dientes y la pasta dental son de plástico y derivados del petróleo. El champú, la cortina de baño y los desodorantes derivados del petróleo.

Vestimos polyester, nylon, ropa interior elástica, y parte de los calzados: petróleo.

Nuestros alimentos contienen fertilizantes, llegan envueltos en plásticos y son transportados en camiones diesel: petróleo. Los “deliveries” usan bicicleta o motocicleta, todo llega envuelto en plástico: petróleo.

Celulares, computadoras, televisores y controles remotos: tienen derivados del petróleo. Tarjetas de crédito, lo envases de lo que compramos y las bolsas plásticas: petróleo.

El material sintético de colchones y almohadas, sale del petróleo.

La guerra de Irán y su crisis petrolera aumentarán el costo de nuestras vidas, será tortuoso.

El petróleo es fundamental en la modernidad, la “despetrolización” es posible, pero bastante tortuosa.