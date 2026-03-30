Señales que no se entienden

A días de iniciada la operación en Irán, el presidente Trump afirmó que la misma continuaría durante un mes, y ya el 09 de marzo afirmaba que la guerra estaba “prácticamente concluida”. A pesar de que la historia recoge innumerables ejemplos de líderes que asumieron discursos similares y no terminaron bien; en los hechos, la absoluta superioridad tecnológica y militar estadounidense proyecta su victoria inevitable. Lo de cuáles serán sus términos estratégicos, es otra discusión.

A medida que los ataques transcurren, el impacto post conflicto hace suponer que la infraestructura energética de Irán –y sus vecinos–, y todo lo que ella implica (extracción, procesamiento, almacenamiento, distribución), quedará gravemente afectada; y que, hasta su recuperación, el barril cotizará al alza. Por no hablar de una escalada destructiva mayor, si se ejecuta una intervención terrestre “clásica”.

Así las cosas, “gane quien gane, nosotros perdemos”, y por varios meses no veremos descender los precios del petróleo (siendo ingenuamente optimistas). El gobierno perdió un tiempo valioso entre el 28 de febrero y el 19 de marzo para ir posicionando el discurso del “sacrificio”, sobre la base de un hecho evidente: la guerra.

Salvo las reiteradas declaraciones del ministro de Industria y Comercio –Eduardo Sanz Lovatón– de que había reservas, líneas de abastecimiento, voluntad de mantener subsidios y proteger el sector productivo; o del ministro de Hacienda –Magín Díaz–, hablando sobre medidas y reservas contingentes disponibles; no sería hasta el 19 que el gobierno reaccionaría unificadamente; siendo el 22 cuando el presidente Abinader se dirigió a la nación para explicar las prioridades del gobierno, y su decisión de proteger a los más vulnerables, señalando que, “ante esa situación será necesario asumir ciertos sacrificios. No desproporcionados, no discriminados, pero sí inevitables”.

Tras su discurso, el presidente logró el apoyo de los principales sectores productivos, gremiales, sindicales –etc.–, pero también críticas desde la oposición y la ciudadanía que entienden que, prestos a sacrificarse, el primero debería ser el gobierno, reduciendo gastos superfluos y enviando señales de austeridad.

A pesar de ello, una semana después el gobierno ni reacciona, ni entiende que la gente necesita ver señales desde adentro; tampoco parece que comprende, que algunas señales, si bien no son efectivas en términos de cuenta corriente, sí son significativas y simbólicas (por más populistas que sean) en términos del mensaje, de cara a justificar calidad moral para exigir sacrificios a todos.

El mensaje se envía comunicando lo que se está dispuesto a recortar y disminuir. En momentos de crisis, Hipólito, Leonel y Danilo enviaron señales claras, con medidas de austeridad inequívocas. La gente espera ver eso, y, mientras no lo vea, difícil será para el gobierno exigir sacrificios, aunque algunos entiendan que no realizar un desfile militar –por ejemplo– constituye un gran ahorro… Uno que en ningún plan ha sido escrito, ni mucho menos comunicado.