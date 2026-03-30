Rechazos 221(g): ¿Qué significan para mi visa de inmigrante?

Al finalizar su entrevista, algunas solicitudes quedan pendientes bajo la sección 221(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos. Esto puede ocurrir porque los formularios o documentos están incompletos, porque los resultados del examen médico aún no están disponibles, o porque el oficial consular necesita información adicional para verificar que se cumplen los requisitos.

En estos casos, la Embajada de los EE. UU. le entregará una carta explicando qué documentos debe presentar. En la mayoría de los casos, no es necesario programar una nueva cita. Siga las instrucciones de la carta para enviar la documentación faltante.

Para evitar retrasos, asista a su entrevista con toda la documentación requerida.

Recuerde que su solicitud es su responsabilidad.