Adiós a don Héctor J. Rizek Llabaly

La partida de grandes figuras deja marcas indelebles en la historia de la humanidad, ecos que perduran a través de las generaciones, recordándonos que su legado trasciende el tiempo. Hoy, al recibir la noticia transmitida por Joselito Tejada sobre el fallecimiento de don Héctor José Rizek Llabaly, destacado amigo cuya trayectoria estuvo marcada por el esfuerzo y el compromiso con San Francisco de Macorís, expreso mi respeto y reconocimiento a su legado.

Nacido el 3 de marzo de 1931, don Héctor fue un ciudadano ejemplar, caracterizado por su integridad, liderazgo empresarial y un firme compromiso con su comunidad. La provincia Duarte, la región noreste y el país entero lloran la pérdida de un hombre de notables virtudes cívicas, quien deja un legado significativo en el ámbito empresarial y en el servicio social para las generaciones presentes y futuras.

Bloomberg destacó la contribución de este ilustre hombre que posicionó el cacao dominicano en el escenario internacional. La familia Rizek ha sido productora, procesadora y exportadora de cacao durante un siglo en la República Dominicana, a través de Rizek Cacao, y esta diversificación dio lugar al Grupo Rizek. Don Héctor, conocido como el "Señor del Cacao", ocupó la presidencia de Nazario Rizek, uno de los grupos exportadores más prominentes del país.

Gracias a su visión, el cacao dominicano adquirió un valor significativo en el mercado global, sembrando las bases para un futuro próspero en la industria. Su marca, Kahkow, se ha consolidado como un chocolate de referencia internacional, elevando el estándar del cacao fino y aromático, un legado que sus hijos, Héctor José y Samir, continúan llevando al más alto nivel.

Don Héctor inició la transición generacional al ceder la dirección a sus hijos: Héctor José, Samir, Ela Sara y Roxana. Juntos han integrado a las nuevas generaciones, formando un grupo que desempeña un papel crucial en el crecimiento y estabilidad macroeconómica de la República Dominicana.

Mi último recuerdo de don Héctor fue durante la celebración del 60 aniversario de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), donde fue reconocido con el Galardón al Mérito Industrial. Aquel día, flanqueado por su hijo Héctor José y acompañado por personalidades como el presidente del AIRD, los presidentes de ambas cámaras y la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien le hizo entrega del reconocimiento, don Héctor, vestido con un elegante traje negro y corbata azul, recibió el pergamino con una sonrisa de satisfacción y levantó la mirada hacia el público que lo aplaudía de pie.

Este reconocimiento no solo subrayaba su incansable labor en el sector del cacao, sino que también rendía homenaje a un hombre que dedicó 55 años de su vida profesional a construir una industria digna de admiración. Conocido como "Señor Cacao", su liderazgo en Nazario Rizek, CxA, lo convirtió en el principal exportador de cacao del país, llevando el nombre dominicano a las más altas esferas de la apreciación internacional.

Las emotivas palabras de su hijo, Héctor José Rizek Sued, evocaban la memoria de su padre entre los coloridos campos de amapolas, observando cada planta de cacao como si fueran tesoros que brotan de la tierra. Con orgullo, expresó: "Este homenaje a mi padre es más que la celebración de un empresario; fue un faro para toda su familia y un modelo a seguir para la sociedad. La vida, comparada con el carácter del cacao —con sus momentos amargos y dulces— nos dejó una enseñanza valiosa: "siempre podemos encontrar el lado positivo si nos esforzamos y añadimos los ingredientes correctos".

El senador Franklin Romero, al reflexionar sobre el legado de don Héctor, expresó con profundo sentimiento: "Se encuentra en el Senado de la República un anteproyecto de Ley que solicita nombrar la carretera desde San Francisco hasta el municipio de Castillo como Héctor José Rizek Llabaly. Su muerte lo sorprendió antes de ser aprobado, pero será un homenaje póstumo a un hombre que amó su provincia, creyó en su desarrollo y desde este rincón del país destacó el mejor cacao del mundo".

Además de su contribución a la industria del cacao, don Héctor también fue un ferviente promotor de la educación siendo miembro y presidente fundador de la Universidad Católica Nordestana, el deporte y la cultura en su provincia. La familia Rizek se ha convertido en un pilar de la comunidad, evidenciado en su apoyo a los Gigantes del Nordeste y en la promoción de diversas iniciativas culturales.

Adiós, don Héctor José Rizek Llabaly. Aunque nos despedimos físicamente, su espíritu vivirá en cada grano de cacao y en el placentero aroma de un chocolate que nos recuerda la riqueza de su legado. Que su ejemplo de trabajo y dedicación inspire a todos a dejar nuestra propia huella en el sendero de la vida.

Extendemos nuestras más sinceras condolencias a la señora Elah Sued de Rizek y a sus hijos Héctor José, Samir, Ela Sara y Roxana.