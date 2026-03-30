6 de abril: apocalipsis o paz

Estados Unidos extendió el plazo para un acuerdo de paz con Irán hasta el 6 de abril para tranquilizar los mercados bursátiles. Pero jamás será con una Delcy Rodríguez. Trump diariamente dice que ganó la guerra ¿Qué Guerra? Pero Netanyahu sabe que no, porque Israel sufre ataques continuos de dos frentes: Irán e Hizbolá, desde el Líbano. Su capacidad defensiva no aguanta guerras largas y sus interceptores no pueden defender ni siquiera a Dimona, su centro nuclear en el desierto de Néguev.

Con su liderazgo político y militar descabezado, marina y aviación diezmada y hospitales y escuelas destruidas, Irán sigue contraatacando y controlando el Estrecho de Ormuz, donde circula el 20% del crudo mundial. La milicia revolucionaria-islámica, con un millón de combatientes, tiene su hoja de ruta trazada de antemano y no necesita órdenes de líderes políticos o religiosos. Sus misiles y drones, escondidos en túneles inaccesibles, atacan objetivos precisos, ayudado por satélites rusos.

Estados Unidos, a pesar de estar lejos de esos ataques, su deuda crece peligrosamente y la inflación los desestabiliza (gasolina y fertilizantes suben 30%-40%). En Europa el gas duplica su precio. El mercado bursátil aguanta, pero con fuertes caídas (10%) y 65% de los estadounidenses están contra la guerra. Trump insulta a la OTAN, alejada de una guerra que subestimó la capacidad bélica de Irán, que estaba lejos de tener una arma nuclear (como las inexistentes armas químicas en Irak). Y los rusos felices, con más dinero para atacar a Ucrania.

Trump afirma que Irán pidió negociar la paz, pero este lo niega. El petróleo continúa sobre US$100 dólares/ barril. Sabe que necesita acabar esta guerra y frenar una posible estanflación antes de las elecciones en noviembre y eso implica abrir el Estrecho de Ormuz con un acuerdo de paz simétrico. Netanyahu no quiere acuerdo hasta destruir el régimen iraní, mientras se autodestruye, pretendiendo controlar el petróleo árabe para joder a China. Trasfondo de todo.

El 6 de abril, si las negociaciones fracasan, Estados Unidos podría invadir la Isla de Kharg, musculo energético de Irán y controlar Ormuz, forzando una caída del crudo y evitando un colapso bursátil y financiero. Muchos soldados morirán y en respuesta, Irán terminará de destruir la infraestructura de los países del Golfo Pérsico, dejándolos sin agua potable y energía. Los Hutíes, de Yemen, están listos para atacar barcos en Bab el-Mandeb, una puerta marítima crítica entre el Mar Rojo y el golfo de Adén (océano Índico). Finalmente, el Armagedón.