Neurociencias, educación y aprendizaje

La mejora cualitativa de la educación parece estar requiriendo que desde las instituciones normativas y los espacios en los cuales transcurren los procesos de planificación y gestión de la encomiable actividad enseñanza-aprendizaje se postule, asuma y aproveche la utilidad y rentabilidad que las neurociencias y las ciencias revisten para este campo.

Ante los progresivos avances y esclarecimientos de la Neurología (la neurociencia del aprendizaje) la vieja forma de gestionar, servir y producir enseñanza viene quedando, con cada día, más relegada. En una obsolescencia que resulta del estancamiento de sus utilidades y su improductividad respecto a los objetivos gobernanza y gobernabilidades sectoriales fortalecidas a que aspiran la gestión pública y oficial y las empresas y las familias.

¿Su causa?

Durante decenios y desde la Sociología, la Educación se ha amparado en los criterios no verificables, formulados por “teóricos” que ingresan e ingresaron al territorio de estos debates y praxis para presentar pareceres a otros actores sectoriales —carentes de la erudición formada desde la incorporación de conocimientos y de la capacidad analítica y crítica—. Personajes “de renombre”, “figuras” internacionales y nacionales cuyo hacer pudo estar inspirado en aportar aunque, sin embargo, muchas veces se les percibió más deseosos de parecer doctos en estos temas y materias, y de presentarse al ágora de las instituciones oficiales y privadas parloteando discursos infundados tras el objetivo de medrar en el campo.

Los investigadores reales que están actuando en este campo están cuestionando un conjunto de realidades vinculadas a los fenómenos distintivos, antiguos y nuevos del servicio educativo en diferentes países, períodos y niveles. Están dando “un seguimiento” tan cercano y observacional (empírico) a lo que ocurre en el sector —desde el cerebro de sus actores hasta los procesos y praxis canonizadas— que les está permitiendo presentar opciones experimentales validadas para que desde hoy se abordan de forma diferente los procesos de este campo.

Entre estos, por ejemplo, la teoría del “aprendizaje invertido”, del cual se espera como resultado una metodología para la evaluación del desempeño de los docentes, incluso desde la óptica de los educandos.

Esta metodología, que enfatiza el incremento verificable de la producción de aprendizaje de forma independiente por los educandos no es esa de presentarse con una hijita en el aula y pedir la opinión de los educandos. Esta exige, como es de suponer, entornos de aprendizaje vinculados a tecnologías capaces de garantizar su ejecución y resultados y métodos de comprobación relacionado con la realidad del servicio y su aprovechamiento.

Por ejemplo, el repaso, previo a las clases, de los contenidos presentados en las aulas por los docentes por parte de los estudiantes, con las asistencias tecnológicas afines a tales contenidos, incluyendo videos y la asistencia docente necesaria, son requerimientos infranqueables.

El desfase del proceso educativo con las posibilidades derivables de este método salta a la vista sin esfuerzo por doquier. ¿Cuántas aulas de los centros de estudios superiores privados y públicos cuentan con esta facilidad?

¿Cuántos de esos centros están en capacidad de ofrecerlas de modo suficiente para que los docentes puedan, por grupos o individualmente, verificar esos contenidos en video antes de su asistencia regular a clases?

¿Cuántos estudiantes están siendo confrontados con este “reforzamiento” del contenido transferido con el objetivo de verificar y dar por sentado que el mismo fue realizado, que se produjo?

¿Cuántos profesores están en capacidad, posibilidad y deseo de dedicar tiempo adicional al de las aulas para idear, diseñar y elaborar contenidos en las modalidades tecnológicas que permitan su distribución en línea o en las aulas?

¿Cuentan los docentes con el pago justo y la seguridad social requerida que les confiera seguridad vital y, desde esta, les permita dedicar tiempo adicional al de las aulas para esas tareas y otras de igual importancia?

Esas preguntas no se formulan desde las neurociencias. Ellas cuestionan la condición social del profesorado, respecto de lo cual Andy Hargreaves realizó una importante investigación en Canadá (“Profesorado, cultura y posmodernidad”) gracias a la cual encontró y señaló factores incidentes en los resultados actuales. Irrumpieron con el arribo de la postmodernidad, afectando a los docentes e incidiendo sobre las opciones y modos de gestionar y servir la enseñanza y sus múltiples interrelaciones.

De tal modo, desde ciencias específicas como la Sociología, la Economía y la Neurociencias, la Pedagogía recibe informaciones y verdades desde las cuales puede actualizarse para ejercerse con el claro objetivo de incrementar sus resultados en el tema calidad del aprendizaje en los distintos niveles y modalidad de los sistemas educativos.