Manejando nuestros egos
A medida que vamos creciendo y madurando - en algunos casos -, vamos asumiendo responsabilidades que la vida nos depara; nos toca ganarnos el pan nuestro de cada día, porque a pesar de la herencia que nos van a dejar papi y mami (los valores, educación, ser personas de bien y cumplir las leyes), hay una obligación de estudiar una carrera o ejercer un oficio, mientras podamos doblarnos el espinazo para contribuir con el hogar y con uno mismo.
Elegimos esa profesión que nos apasionaba de niños o, en el camino, nos vamos dando cuenta de por qué elegimos un área que tal vez nos atrajo, pero no tanto como lo que te gustaba. Haces el cambio de carrera, vives los años de universidad, te gradúas y empiezas a laborar en esa organización multisectorial. Esa que veías y conociste mientras hacías la pasantía en una agencia más limitada, pero con reconocimiento.
Pues empezamos a conocer desde lo más pequeño en la empresa; vamos absorbiendo como una esponja todo lo que podemos aprender, porque hay unos que aprenden más rápido que otros; creemos que pertenecemos a ese grupo. Somos cordiales, hacemos todo porque ser simpáticos es parte de nuestro encanto; esto nos hace codearnos con todo tipo de personas, hasta esos que no se llevan bien con todo el mundo, pero logramos socializar de a poco.
Vamos adquiriendo conocimiento de cada uno de ellos, porque estamos en esa etapa en la que queremos saber lo más que se pueda y tener las relaciones necesarias, porque ¿qué sería de este mundo sin esos lazos? Entonces, llega el crecimiento paulatinamente; tus compañeros, que eran tus iguales, esos que te sostuvieron la mano en el camino, hoy son tus supervisados.
Esa cima que escalabas y en la que ya plantaste bandera ha sido conquistada, pero ahí empieza la lucha con nuestros demonios internos que llamaremos seguridad, liderazgo, aires de jefe, superioridad, entre otros. Esos que antes te tuteaban y ahora deben decirte señor o jefe, porque están bajo tu mando, a pesar de llevar más tiempo que tú en la empresa o simplemente más años en el mundo, y no aceptan que alguien más joven les diga qué y cómo hacer las cosas a partir de ahora.
No lo vamos a negar ni a ocultar: el poder es algo que nos impregna de una sonrisa en principio, un corazón lleno de orgullo y lágrimas ocultas por subir un escalafón más en tu vida profesional; pero, tal como decía el tío de Peter Parker en las películas de Spiderman: “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”.
Aquella que nos mide y señala como la “espada de Damocles”, una línea muy fina y cuasi invisible donde tenemos que evitar ser un pelele o un déspota, arrogante, presumido, ensimismado, ególatra y todopoderoso, que considera que su única visión es la que ofrecemos. Una en la que, vista desde ese punto, nos favorece a nosotros y no a la generalidad; una particularidad tan desproporcionada que no queremos respirar el mismo aire que los demás.
Entonces empezamos a sentir el clima frío; la temperatura congela nuestra resquebrajada alma. Es como si nuestro espacio se centrara en la cima del monte Everest. Nadie te apoya, no tienes respaldo de tu equipo; empiezas a notar que los pequeños grupos se separan a tu llegada, no eres aceptado en los encuentros fuera de trabajo, coros caseros y mucho menos en un almuerzo para compartir entre compañeros.
En las reuniones programadas pareciera una misa de cuerpo presente; comparten, pero no contigo. Hablas y es como si pareciera que quieren salir rápido de ti; hasta en los grupos de WhatsApp se nota que solo el lisonjero es el que celebra tus chistes o responde de una vez con tal de garantizar su status quo.
Solo tienes ese sentimiento de jefe, más no de líder; tu ego pudo más que tu talento, esfuerzo, dedicación y empeño. Simplemente llegaste para imponerte y tener seres humanos para mandar, porque tienes tantos traumas de infancia o de vidas pasadas que quisiste desquitarte la rabia disfrazada. Hoy estás en tu mejor momento profesional: exitoso, cuenta de banco afianzada, un vehículo de marca de estatus económico poderoso, pero ¿para qué?
Un día cometiste un error, nadie te respalda y tu equipo te da la espalda. O simplemente la empresa pasó a manos de otros inversionistas y líderes; tu posición será fusionada o eliminada, o solo serás sustituido por alguien más joven, preparado y humano.
Te encuentras solo en el mundo real; nadie te hizo la despedida que esperabas, nadie se lamentó porque te ibas, nadie te dijo “te extrañaremos”. Pasaste de tener el poder a tener lo que mereces. Llegarás a tu hogar y te preguntarás si habrá valido la pena; pasaste de estar en la cima a ser cubierto de lava y borrado de la faz de la tierra por no detenerte un momento a ser empático con los que lo fueron contigo.
La vida es corta; valora lo que conseguiste con esfuerzo y recuerda que, aunque creas que lo puedes todo solo, el trabajo en equipo fortalece, destaca, perdura y trasciende. La seguridad de sí mismo construye, pero el ego destruye.