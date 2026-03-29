Columna invitada
La lucha hacia el éxito
La lucha hacia el éxito se ha convertido en una carrera de nunca terminar; tras perseguir esas metas propuestas, existe el deseo entrañable por “ser alguien en la vida”.
Desde que empezamos a tener uso de razón, nos planteamos las cosas que queremos lograr a futuro; unos establecen fechas específicas para lograr sus objetivos, dicen que esto es un impulso para esforzarse el doble.
La meta es el único objetivo que tenemos; cuando se camina con prisa, se saltan escalones, se vive apresurado y no se disfruta lo bonito de trabajar por sus metas. El objetivo se empieza a ver distante y es donde llega donde no debemos caer, en la desilusión.
Porque tu compañero logró lo que querías antes que tú o en menos tiempo de lo que te estimaste, no te hace menos; cada persona vive sus procesos diferentes y quizás para la otra persona lo que tú ves como una meta lo sea.
La verdad es que para lograr tus metas no tienes tiempo; no deben ir de prisa. Vive tus procesos; apreciarás más la meta si vives cada instante.
Hay una frase que escuchamos mucho, pero a la que no le prestamos atención, y es que “Dios te prepara para que recibas todo lo que tiene preparado para ti”. Sonríe, camina a tu ritmo y no te apresures; todo llegará cuando estés listo para tenerlo.