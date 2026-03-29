La génesis imperfecta de las leyes frente a la Constitución dominicana

En toda democracia constitucional, la norma jurídica debe tener su origen en el respeto estricto a la Constitución, como expresión del modelo de Estado social y democrático de derecho adoptado, conforme al artículo 7 de la Constitución. Sin embargo, en la práctica legislativa dominicana, numerosas normas nacen con vicios estructurales en su proceso de creación: defectos graves en su formación, aprobación o contenido que comprometen su validez y eficacia. Esta realidad configura lo que puede denominarse una “génesis imperfecta” de la ley, una patología normativa que debilita la supremacía constitucional.

La Constitución de 1963 ya establecía en su artículo 7 que “serán nulos de pleno derecho toda ley, decreto, reglamento y acto contrarios a la presente Constitución”. Este precepto fue blindado por la Constitución de 2010 en su artículo 6, reafirmando que toda norma contraria a la Carta Magna carece de validez jurídica. No obstante, dicha nulidad no opera de manera automática; requiere una declaración expresa de los órganos jurisdiccionales. Mientras esto no ocurre, la norma inconstitucional impone cargas indebidas y restringe derechos, obligando al ciudadano a asumir la costosa carga de impugnar una ley que nunca debió existir.

Cuando una disposición inconstitucional ocasiona daños, se activa la responsabilidad patrimonial del Estado, conforme al artículo 148 de la Constitución. Sobre este punto, la doctrina de Eduardo Jorge Prats es fundamental: el jurista sostiene que el Estado dominicano ha evolucionado hacia un régimen de responsabilidad del legislador. Pero la materialización de este precepto frente al órgano legislativo representa todavía una aspiración normativa pendiente de alcanzar su plena eficacia jurídica en el sistema dominicano.

En este contexto, el Senado de la República, como órgano constitucional dotado de personalidad jurídica de derecho público y autonomía (Leyes núm. 46-97 y 194-04), debe sujetarse estrictamente a la rendición de cuentas. Cuando se ordena una indemnización por una ley inconstitucional, el resarcimiento se realiza con fondos públicos; es decir, la sociedad paga por los errores de sus representantes. Aunque la inmunidad parlamentaria protege los votos y opiniones para garantizar la libertad deliberativa, cuando esta se percibe como un mecanismo de impunidad frente a leyes aprobadas con conocimiento previo de su inconstitucionalidad, se debilita la confianza ciudadana.

Para identificar estas leyes defectuosas, el Tribunal Constitucional dominicano, en sentencias como la TC/0044/12, ratificado en las sentencias TC/0489/15 y TC/0001/2, ha consolidado el uso del "test de razonabilidad". Este mecanismo técnico permite verificar si la norma cumple con un fin legítimo, si es necesaria y si guarda una proporcionalidad entre el medio empleado y el fin perseguido. Si la ley no supera este test, se revela como una actuación arbitraria que vulnera directamente la dignidad humana (artículo 38), reduciendo al ciudadano a un mero instrumento del poder.

La anulación de una ley inconstitucional es necesaria, pero insuficiente. La solidez democrática exige prevenir el error mediante un mayor rigor técnico y compromiso constitucional en el proceso legislativo. La ley no debe concebirse como un experimento susceptible de corrección posterior en los tribunales, sino como una garantía previa de justicia y seguridad jurídica, permitiendo que sus cambios sean solo el producto de la evolución natural de los pueblos.

La superación de la "génesis imperfecta" no puede depender exclusivamente de la labor correctiva del Tribunal Constitucional; requiere una reforma en la cultura y operatividad del Congreso Nacional. Para robustecer la legitimidad del Senado y reducir la responsabilidad patrimonial del Estado, deben establecerse ciertas premisas que garanticen el adecuado ejercicio de la función legislativa, como serían las siguientes:

1. Institucionalización del Control de Convencionalidad y Constitucionalidad Preventivo: Fortalecer el Departamento Técnico de Revisión Legislativa (DETEREL) para que todo proyecto cuente, antes de su primera lectura, con un dictamen obligatorio que aplique el test de razonabilidad.

2. Transparencia en el Ideario Legislativo: Limitar las exoneraciones de lectura y las aprobaciones de urgencia en leyes que afecten derechos fundamentales, garantizando un debate sustentado en un análisis ponderado y no sujeto a mayorías coyunturales.

3. Responsabilidad Política Identificable: Sin perjuicio de la inmunidad del voto, el reglamento interno del Senado debe prever sanciones éticas y políticas para los legisladores que promuevan normas cuya inconstitucionalidad haya sido previamente advertida por los órganos técnicos del Estado, a fin de evitar conflictos institucionales.

La solidez democrática dominicana se alcanzará cuando el legislador comprenda que su poder emana de la voluntad popular, por virtud de una delegación constitucional sujeta a límites. Por tanto, la ley debe nacer sana y robusta, de modo que el ciudadano no tenga que litigar para corregirla.

Dicho de manera más concreta, al ser la legislación una suerte de herencia institucional que el Congreso lega a la sociedad, esta debe cumplir con los requisitos esenciales de toda existencia jurídica: nacer viva, ser eficaz y aplicable desde su origen, y ser plenamente compatible con el orden constitucional que la recibe.

Solo así se garantiza una verdadera herencia de justicia y seguridad jurídica, evitando que el legado de nuestros legisladores se convierta en una carga litigiosa para el ciudadano.