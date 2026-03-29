Se me ocurrió una extrañeza mucho más compleja de la expuesta por el ilusionista que adoptó el nombre del protagonista de la novela de Charles Dickens. No soy David Copperfield, ni aspiro a ser famoso. Y menos, a vivir como él. Pero me atreví a desaparecer por unas horas a la isla Cuba. En su lugar correteaba un niño escapado de una infancia cruel, hijo de un padre hostil y a una madre débil.

Mi transfomación del niño en una isla no fue tan famosa como la hecha por el mago con la Estatua de la Libertad. Ni atrajo inversionistas. Ni el mundo se puso de revés.

Fue considerado un rebelde por negarse a aceptar el futuro de miseria que le espera por su estatus social, en “fábricas” locales.

Lo transformé en Cuba sin pensar en política vernácula. No fue un sueño. El relato se apareció cuando pensaba frente a la página en blanco qué escribir y esta historia me atrapó. No porque su autor, Charles Dickens, la considerara su mejor obra, ni porque el mago atravesara la Muralla China o se partiera en dos en la “cama de la muerte”. Fue por la similitud del personaje con la esencia del cubano de a pie con su dramática esencia que nunca se da por vencido y mantiene su dignidad donde quiera que llega. Pero el acto de magia solo duro el tiempo justo para mi ilusoria decepción. La isla de Cuba reapareció en el mismo lugar y el niño David Copperfield salió en busca de otra realidad afín con su personalidad rebelde y su razón de ser distinto.

Como cubano sé que mi país nunca volverá a ser lo que fue. Ni mis nietas y nietos no intentan pensar en él porque tienen otros intereses profesionales ni patriotas. Aman los países donde nacieron. Ya pasaron los tiempos donde se daba la vida por la tierra de sus padres.

Deberán esperar que algunas generaciones se dediquen a estudiar y a entender, para bien o para mal, los que allí ocurrió. Pero allí nací y todo lo que ocurre me importa igual que sus dos millones de exiliados, o los seis millones que soportan estoicamente un cautiverio.

No he venido a hablar de Cuba. Ni de cambios, ni de nada que guarde relación con los movimientos drásticos que la historia pone frente a mujeres y hombres para obligarlos a emigrar a como de lugar. A estas alturas de mi vida lo único que me mantiene luchando por mi vida son mis libros, los pasantes del Listín y mis nietas y nietos. Con ellos (hasta con los libros que escribo) podría sentarme conversar con de música, libros, cine, fútbol y otras veleidades en esta etapa de sus vidas.

Mi salud ya no es la misma, pero todavía puedo ir a verlos y eso me hace feliz. Veo el mundo donde vivo e intento describirlo tal y como se oculta ante mis ojos. Me obliga a sacar palabras exactas para llamar las cosas por su nombre.

Lo más repulsivo es mentir a sabiendas que se miente. Y mucho más cuando descubren al mentiroso actuar como si dijera una verdad irrevatible. Pienso en la novela ejemplar “Crimen y castigo” de Fiódor Dostoyevski. Solo pretendo reproducir la impronta del asesino Raskólnikov al enfrentarse al oficial que investiga el crimen. Raskólnikov miente una y otra vez. El oficial sabe que miente, pero no tiene prueba de su crimen. Solo conversaciones, giros narrativos, evasivas del criminal y la insistencia policial. Todo eso hace posible que mucho después y movido por circunstancias que aquí no caben relatar, el criminal confiesa su crimen y es sancionado a ocho años de prisión en Siberia.

Solo la perseverancia frente al hallazgo inesperado, las divagaciones de quien la asume y las evasivas quien las niega, pueden hacer posible que aquel niño escapara de mi mente distraida y nada tuviera que ver con la desaparición de la isla de Cuba. Pero en mi memoria, fue posible convertir el espacio geográfico en un niño rebelde que se niega a aceptar el futuro de sumisión propuesto por sus padres.