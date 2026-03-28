Los tantos plazos dados por el presidente Trump a Irán para llegar a un acuerdo y finiquitar la guerra que afecta a todo el mundo, es quizás una señal de que el gobernante de Estados Unidos se encuentra ansioso en medio de un conflicto que divide el mundo.

Trump dio la semana que concluye 48 horas antes de lanzar un bombardeo final contra las plantas eléctricas de Irán y el viernes lo modificó todo para que el país oriental tenga diez días más, hasta el 6 de abril, para llegar a un acuerdo en base a 15 puntos que propone.

Irán no acepta esos quince puntos y ha seguido atacando a Israel y a los países que tienen bases militares de Estados Unidos, mientras el mundo se atemoriza con los combustibles subiendo de precios cada día y las bolsas descendiendo por la incertidumbre.

Mientras la guerra que lanzó Trump e Israel contra Irán se mantiene, la popularidad del presidente Trump ha caído a sus niveles más bajos, con un 36% de apoyo del público y sobre el 60% de rechazo, cuando republicanos y demócratas miran hacia las elecciones de noviembre, según la agencia Pew Research.

A inicios de la semana, el presidente Trump afirmó que Irán y su país habían mantenido conversaciones “muy buenas y productivas” sobre el fin de la guerra, pero funcionarios de Irán negaron la versión, aunque sí existen tales acercamientos a través de Pakistán y Turquía.

Trump ha hablado diariamente sobre el tema, en una demostración aparente de nerviosismo, mientras su agenda se ha trastornado y un viaje a China en visita de estado, que fue pospuesto, se reprogramó para mediados de mayo. La espera de cómo resolverá el problema de Cuba tiene a los dos países y a Latinoamérica en ascuas.

Donald Trump dijo que las hostilidades terminarían rápidamente, pero la guerra llegó hoy a cuatro semanas.ARCHIVO/LD

Al principio de la guerra, tras lanzar los primeros bombardeos sobre Irán, al parecer por presiones de Israel y sin consultar al Congreso de su país, Trump dijo que las hostilidades terminarían en dos o tres semanas, asegurando que sería una jornada fácil para vencer al viejo enemigo del Medio Oriente. La guerra llegó hoy a cuatro semanas.

Según analistas de la BBC de Londres, el rechazo de Irán a dialogar con Estados Unidos refleja una profunda desconfianza en Trump. Irán a través de su canciller Abbas Araghchi manifestó en una declaración escrita que su país no buscaba conversaciones. A mediados de la semana que termina, el presidente Trump propuso un plan de paz de 15 puntos que incluye algunos como renunciar a la producción de la energía nuclear, que ha sido algo innegociable para el país oriental. Además, abrir el estrecho de Ormuz y limitar la fabricación de misiles, el mayor dolor de cabeza para el estado judío.

Las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba se han mantenido con bastante discreción. Trump ha expresado públicamente su interés en que el régimen del presidente Miguel Díaz Canel sea reemplazado, pero al mismo tiempo quiere que la gerontocracia que gobierna al país encabezada por el comandante Raúl Castro salga del medio.

Aunque el exilio cubano se frota las manos esperando que los Estados Unidos lance una invasión contra la isla para deponer a los Castro y al Partido Comunista que gobierna allí por más de 60 años, los consejeros más moderados aspiran a una transición suave que pudiera dejar el país en manos de una figura moldeada en la era castrista.

Se mencionan varias entre ellos un a sobrino de los Castro, Óscar Pérez-Oliva Fraga, quien no lleva el apellido Castro pero sí la sangre, y la ingeniera Inés María Chapman, nacida en Holguín, una dirigente de la base, ingeniera eléctrica, cocola y miembro del comité central del Partido Comunista. Si llegara a ser seleccionada sería la primera negra y mujer en alcanzar la máxima posición de gobierno en Cuba.