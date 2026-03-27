¡De regreso al Listín, mi casa!

Desde aquel octubre de 2020, mi nombre no figuraba como firma en el Listín Diario, mi auténtica casa, donde todo comenzó para mí, bajo la tutela del querido Luis Beiro y a través de Periodistas por un Año (PPA), una extraordinaria pasantía repleta de oportunidades para formarse como un verdadero profesional de la comunicación social.

Desde 2014 hasta esa fecha, tuve la oportunidad de cubrir e interiorizar casos como la desaparición y asesinato de Carla Massiel, un crimen que conmocionó a toda la sociedad y que aún hoy permanece envuelto en un manto de dudas, digno de que una industria tan poderosa como Netflix lo lleve a la pantalla en el futuro.

Crímenes como el de Emely Peguero, la masacre de Chamán Chacra, el asesinato de Yuniol Ramírez y los casos de corrupción en la OMSA; la cruenta persecución que terminó con la muerte del exrector Mateo Aquino Febrillet a manos de Blas Peralta; así como escándalos como Odebrecht y la suspensión de las elecciones municipales de 2020, fueron algunos de los hechos más relevantes de los que fui testigo.

Tras una ausencia de seis años, he decidido volver a mis orígenes, esta vez como columnista digital, encarnado en el nombre de “Bitácora”, desde donde cada semana compartiremos opiniones con criterio, puntos de vista serenos y análisis de las situaciones más importantes de la actualidad.

Agradezco a Juan Eduardo Thomas, jefe de la Mesa Central del Listín Diario, por la cortesía y la amabilidad de permitirme volver a sentirme en casa, esta vez desde una trinchera distinta, pero igualmente importante y prestigiosa como lo es el Decano de la Prensa.

En estos últimos seis años, en los que la pandemia, la tragedia del Jet Set y el complejo acontecer político han dominado la opinión pública del país, “Bitácora” será, de manera respetuosa, un espacio que, lejos de pasiones o juicios sesgados, aportará su visión con modestia cada viernes.

En estos tiempos de inteligencia artificial (IA), donde la creatividad literaria parece languidecer ante lo mórbido y lo macabro; donde el arte se percibe herido y la falta de talento parece imponerse sin respetar trayectorias, “Bitácora” aspira a ser un espacio que reivindique la palabra y deje constancia, en el mañana, de que siempre hubo quienes se negaron a sucumbir a la mediocridad.