Entre el petróleo y la política: el trasfondo de la alocución de Luis Abinader

La reciente alocución del presidente Luis Abinader, en la que hizo un llamado al “sacrificio compartido” ante el impacto del conflicto en Medio Oriente, no debe leerse como un hecho aislado ni meramente discursivo. Por el contrario, responde a una combinación de factores económicos inevitables, limitaciones fiscales internas y una estrategia política cuidadosamente calculada.

En esencia, el mensaje presidencial es una señal de alerta: la economía dominicana, altamente dependiente de las importaciones de combustibles, se encuentra expuesta a las tensiones geopolíticas globales. Cuando el petróleo sube, como ocurre en contextos de conflicto en regiones productoras, el efecto se transmite de forma inmediata a sectores clave como el transporte, la generación eléctrica y, en consecuencia, el costo de los alimentos y bienes básicos.

Este es el primer elemento que explica el discurso: la presión internacional. República Dominicana no controla el precio del petróleo, pero sí su impacto interno. Durante los últimos años, el gobierno ha amortiguado ese golpe mediante subsidios a los combustibles, evitando que las alzas internacionales se reflejen de forma directa en el consumidor. Sin embargo, ese modelo tiene un límite, y ese límite es fiscal.

El Estado dominicano no dispone de recursos infinitos para sostener indefinidamente estos subsidios sin comprometer otras áreas del gasto público. En ese contexto, el llamado al “sacrificio” no es más que el reconocimiento de una realidad incómoda: el gobierno ya no puede absorber completamente el impacto externo y parte de ese costo tendrá que trasladarse, de una forma u otra, a la población.

Pero el discurso no es únicamente económico; también es profundamente político.

La alocución cumple una función preventiva. Busca preparar a la ciudadanía para otros posibles aumentos en combustibles, transporte o bienes de consumo, reduciendo así el costo político de medidas futuras. En términos simples, el presidente está construyendo desde ahora el marco narrativo que explicará decisiones que podrían generar descontento en los próximos meses.

Al mismo tiempo, el mensaje intenta establecer responsabilidades. Al vincular directamente la situación económica local con un conflicto internacional, el gobierno se posiciona frente a la opinión pública: no como causante del problema, sino como administrador de una crisis externa. Es un intento de blindaje político en un escenario donde la percepción ciudadana puede volverse crítica rápidamente.

Sin embargo, este tipo de discursos también abre espacio al debate. Sectores de la oposición y de la sociedad civil ya cuestionan si el “sacrificio” será realmente compartido o si recaerá de manera desproporcionada sobre la población. La discusión no es menor: en contextos de ajuste, la distribución del costo es tan importante como la necesidad del mismo.

En definitiva, la alocución de Abinader refleja un momento de transición. El país pasa de una etapa de contención donde el Estado absorbía el impacto a una fase en la que se anticipan ajustes. No es una decisión ideológica, sino una consecuencia de las condiciones económicas globales y las limitaciones internas.

Lo que queda por ver es cómo se gestionará ese “sacrificio” en la práctica: si se traducirá en medidas equilibradas y sostenibles o si, por el contrario, profundizará las tensiones sociales en un contexto ya marcado por la incertidumbre. Porque, al final, más que el anuncio, lo que definirá el impacto real de este momento será la forma en que se repartan sus consecuencias.