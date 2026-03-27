La oración y la velocidad

Una tortuga boba ha sorprendido recientemente a los científicos del proyecto Alma del Instituto Español de Oceanografía, recorriendo más de seis mil kilómetros a través del Atlántico para llegar al Caribe y cumplir su misión de reproducirse. Su viaje fue largo, paciente, sin prisas. Y, sin embargo, llegó exactamente a donde debía llegar.

Este hecho invita a reflexionar sobre nuestra vida espiritual. Vivimos en la era de la velocidad. Todo debe ser inmediato: la comunicación, los viajes, el trabajo, incluso las decisiones. Hemos convertido la rapidez en virtud. Sin embargo, la experiencia humana demuestra algo distinto: lo importante suele crecer lentamente.

La vida interior no sigue la velocidad atropellada de los delivery ni de los conductores temerarios. La oración no tiene prisa porque nace del silencio y la contemplación, enseñándonos a detenernos en un mundo que vive acelerado y sin tiempo para lo esencial.

Paradójicamente, lo que para nosotros parece lento, para Dios es inmediato. El Evangelio recuerda que el Padre conoce nuestras necesidades antes de que se las presentemos (Mt 6,8) y escucha a quienes acuden a Él (Lc 18,7-8). Antes de que nuestras palabras lleguen a los labios, Dios ya ha inclinado su oído.

Entonces ocurre algo extraordinario, el hombre ora, pero la respuesta de Dios es más rápida que cualquier prisa humana. La plegaria sube como un suspiro y ya encuentra a Dios esperándola.

No debemos dejarnos arrastrar por la obsesión moderna de hacerlo todo con prisa. Como la tortuga que cruza el océano con perseverancia, la vida espiritual avanza paso a paso, con tiempo y calma.