Historia de los villanos

La guerra de Irán no tiene absolutamente nada nuevo. Es la misma historia repetida una y otra vez desde inicios del siglo pasado, demostrando gran miseria creativa. Nos convencen de que si acabamos con villanos específicos, nuestro mundo será mucho más agradable, seguro y próspero.

Durante la Primera Guerra Europea, Inglaterra bautizó a los soldados alemanes como “Hun”. Eran salvajes, descarnados, sádicos y extremadamente crueles. Por el bien de la humanidad, debían exterminar a esos villanos.

En la Segunda Guerra Europea, los nazis y japoneses fueron los peores hijos que madres hayan parido jamás. Eran una amenaza para la humanidad; debíamos exterminarlos.

Después surgió la comunista Unión Soviética, también tomaron a Corea y Cuba; el comunismo, ciertamente, fue un villano con carnet de identidad.

Fuimos a Vietnam a extirpar “el cáncer del comunismo” del corazón de Asia, no logramos mucho, pero intentamos.

En Medio Oriente, para alcanzar la paz y la prosperidad que la región no ha tenido en miles de años, solo había que ahorcar a Saddam Hussein, y lo ahorcamos, pero no hay descanso.

Inmediatamente, surgieron nuevos villanos: Gadafi en Libia y Assad en Siria; eliminarlos, iniciaría mil años de paz. Mientras estábamos ocupados con ellos, surgió la “amenaza de Irán”.

Matamos villanos, huimos de los que no pudimos matar, pero todavía no tenemos paz.

El tiempo mostró que debemos cambiar el viejo mantra de “la guerra es la paz del futuro” por “la guerra nunca trae paz, engendra guerras interminables”.

La diferencia entre aquellas guerras y la actual, es que en el pasado todavía los pueblos creían en sus líderes y la nobleza de sus motivaciones.

Hoy sabemos que las guerras las financian los banqueros y son las zafras de industriales y traficantes armamentistas. Gastan nuestros impuestos matando gente para ganar más dinero, eternizando las guerras.

El Departamento de Estado siempre busca, compra y alquila villanos. Si Ud. tiene algún villano, contáctelos, después de Irán, necesitarán villanos para mantener el negocio.

Esta historia de los villanos necesitará ser actualizada, porque vendrán nuevos villanos.