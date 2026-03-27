Camino a la cruz

“Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz”, Filipenses 2:8.

El camino más doloroso y triste. El trayecto más humillante y la copa más amarga bebió Jesús, a fin de ofrecernos la vía de la salvación.

“Humillación y exaltación de Cristo”, cuyo modelo de entrega y sumisión debemos imitar y vivir. Esto alude al camino de la obediencia a Dios.

Pablo exhorta a una armonía en las relaciones a partir del ejemplo de Jesús, quien tomó forma de siervo hasta la muerte de cruz. Él resucitó.