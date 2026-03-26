¿Para qué sirve la DIGESSET?

En tanto persona de derecho público, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) se debe a la Ley No. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y sus agentes tienen la responsabilidad de “viabilizar, fiscalizar, supervisar, ejercer el control y vigilancia de las vías públicas, y velar por el fiel cumplimiento de esta ley…”.

Su nombre revela una contradicción absurda entre dos términos que, en este país, resultan opuestos entre sí: “seguridad de tránsito” y “transporte terrestre”. En materia de regulación de tránsito, el gobierno ha mostrado una incapacidad gerencial absoluta. No es un juicio de valor, especulación o presunción, son hechos.

Lo que genera frustración e indignación es que, a diferencia de otros problemas estructurales de larga data, el desorden en el tránsito es consecuencia directa de la renuncia de las autoridades a ejercer su autoridad. El cumplimiento de la ley por parte de la DIGESSET es arbitrario, selectivo y ocasional; y esa incompetencia institucional, diariamente echa leña al fuego que consume la paz del dominicano, generando rabia e impotencia.

Sería injusto condenar a sus agentes actuantes como un todo. De más está decir que les toca lidiar diariamente con millones de homo dominicanensis, unos mamíferos irrespetuosos e insolentes cuyas habilidades de aprendizaje social son limitadas; con vocación a vivir al margen de reglas que sean comunes a todos. Al respecto, los biólogos están de acuerdo en que, en tanto mamífero, está más cerca del “chivo sin ley” que del homo sapiens.

No obstante, por su naturaleza vertical, jerárquica y uniformada, la cadena de mando se impone. De tal suerte que, todo el cuerpo de agentes es responsable de las acciones cometidas por cada individuo; de la misma forma que se supone que el colectivo obedece a una orden que, vista la forma en que el tránsito es gestionado, mínimo debe ser: “dejen que todo el mundo haga lo que le de la gana”.

¿La DIGESSET evita que los motoristas se salten los semáforos, anden en vía contraria, por la acera, transiten sin casco, licencia, matrícula, seguro y lleven sus pasajeros sin cascos; evita que en carretera la gente maneje a la izquierda o los autobuses, vehículos de cargas vayan sobre 80 km, o que cabezotes y volteos anden sin bonete, luces, placa; que la gente se parquee donde sea, sobre la acera, frente a marquesinas, o en lugares donde dice NO ESTACIONE; que toque bocina por cualquier “quítame esta paja”; que frene sobre el paso de cebra, guarden su distancia; que los guagüeros se salgan de ruta, entren en zonas residenciales, se suban en la acera, etc.? La lista de omisiones es infinita, ¡escriba usted la suya!

Resulta penoso y contradictorio, que siendo el gobierno de Luis Abinader el que más ha combatido la impunidad y la corrupción, permita que la DIGESSET fomente e incentive la violación a la ley de tránsito, al negarse a ejercer sus funciones.