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Opinión

UN MOMENTO

Hechos para salir mar adentro

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Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Un barco está seguro en la orilla, pero no fue creado para quedarse allí. Así también la vida de cada persona: Dios no nos llama a la comodidad ni al miedo, sino a avanzar, a confiar y a arriesgar por aquello que da verdadero sentido. 

Permanecer en lo conocido puede parecer seguro, pero nos impide crecer, amar y servir. Salir mar adentro implica enfrentar incertidumbres, pero también descubrir horizontes nuevos. 

En la familia, en el trabajo, en la fe, estamos llamados a dar pasos valientes, a no quedarnos detenidos. 

Quien confía en Dios aprende que, aun en medio de las olas, nunca navega solo y siempre encuentra rumbo. 

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.

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