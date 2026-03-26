Hechos para salir mar adentro

Un barco está seguro en la orilla, pero no fue creado para quedarse allí. Así también la vida de cada persona: Dios no nos llama a la comodidad ni al miedo, sino a avanzar, a confiar y a arriesgar por aquello que da verdadero sentido.

Permanecer en lo conocido puede parecer seguro, pero nos impide crecer, amar y servir. Salir mar adentro implica enfrentar incertidumbres, pero también descubrir horizontes nuevos.

En la familia, en el trabajo, en la fe, estamos llamados a dar pasos valientes, a no quedarnos detenidos.

Quien confía en Dios aprende que, aun en medio de las olas, nunca navega solo y siempre encuentra rumbo.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.