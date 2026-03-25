Triple alianza contra la corrupción

El triunfo electoral del presidente Luis Abinader en julio de 2020 fue hijo legítimo de su integración directa en las manifestaciones contra la corrupción iniciadas en enero de 2017.

Decenas de miles de dominicanos de clase media llenaron plazas y avenidas reclamando castigo a la corrupción, con un pico en los sobornos de Odebrecht, y el fin de la impunidad.

La “Marcha verde”, un movimiento plural, masivo, sostenido en el tiempo, doblegó al gobierno de Danilo Medina y desató las primeras investigaciones y apresamientos de funcionarios y empresarios.

Como era de esperarse, la participación de Abinader en esas manifestaciones populares lo acercó a sus promotores y pronto se sellaría un compromiso no escrito de colaboración.

Abinader asumía la lucha anticorrupción como bandera de campaña, desde el gobierno la convirtió en política estatal designando fiscales independientes y arengándolos a asirse de la ley para cortar la corrupción.

Connotados promotores de la “Marcha verde” pasarían a ser funcionarios del nuevo gobierno, desmovilizando la lucha contra la corrupción a nivel popular.

El curso de los expedientes de corrupción ante los tribunales tiene un saldo penoso: los escándalos más sonados llevan años sin mayores condenas que la de la opinión pública o penas testimoniales.

Ayer, el mandatario renovó su compromiso de prevenir y combatir la corrupción durante un discurso ante el Foro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que sesiona en París, Francia.

El Jefe del Estado dominicano mantiene un discurso coherente y el país ha sido testigo de que ha movido a los fiscales para enjuiciar y hacer castigar a funcionarios de su gobierno, señalados como orquestadores de estafas.

Hace muy bien Abinader en mantener un discurso firme contra la corrupción, pero eso no es suficiente.

Fiscales y jueces tienen el deber y la responsabilidad de empeñarse en los tribunales para que haya sentencias ejemplares, el mejor disuasivo para frenar este flagelo que drena el patrimonio público y se burla de las leyes.

Por igual, la población debe recuperar la iniciativa y forjar instrumentos cívicos para denunciar la corrupción, exigir condenas y defender el patrimonio estatal formado por los contribuyentes.

Para triunfar frente al robo público es imprescindible una alianza de acero que comprometa al Poder Ejecutivo, Poder Judicial y el Poder Popular.