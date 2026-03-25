A propósito del Foro sobre Crimen, Seguridad y Violencia

Los primeros estudios que se realizaron sobre el crimen se remontan al siglo XIX cuando el italiano Cesare Lombroso (1835-1909) intentó explicar el crimen a partir de las características biológicas del individuo. Fuertemente influenciado por el positivismo, Lombroso es recordado por ser el fundador de la escuela italiana de criminología, asumiendo el delito como una anomalía individual, casi como una patología. Este enfoque resultó insuficiente para comprender la complejidad del fenómeno criminal.

El psicólogo social francés Gabriel Tarde (1843 – 1904) hizo sus aportes sobre el tema señalando que los determinantes de la criminalidad se encontraban en las lógicas psíquicas de las conductas individuales o colectivas, véase particularmente en la imitación o la innovación. No obstante, es gracias al sociólogo francés Emilio Durkheim (1858 – 1917) que se transforma radicalmente la mirada científica sobre el crimen tras entenderlo como “un hecho social”, es decir, como un fenómeno que no puede explicarse únicamente por las características individuales de quien comete el delito, sino por las condiciones estructurales de la sociedad.

Desde esta perspectiva, el crimen dejó de ser comprendido como una simple desviación individual para convertirse en un indicador de las tensiones, desigualdades y contradicciones de la vida social. De esta forma, el crimen no fue más visto como una anomalía ni como una cuestión accidental pues se asumió como un fenómeno perfectamente normal que se encuentra y ha estado presente en todas las sociedades del mundo, que en lo que a nosotros concierne, se viene practicando desde la época de los taínos hasta nuestros días. Así pues, entender el crimen como un hecho social implica necesariamente reconocer sus condiciones de emergencia ya que este no surge en el vacío, por la que para comprenderlo se hace imprescindible analizar el contexto social en el que emerge.

Ciertamente, ese fue el gran aporte o legado de la “Escuela de Chicago” a principios del siglo XX, vincular el delito con procesos urbanos como la desorganización social, la pobreza y la segregación. Desde entonces, la estructura social constituye uno de los criterios principales que los investigadores movilizan para interpretar los fenómenos de delincuencia cuya frecuencia aumenta en la medida en la que se desciende en la jerarquía social. En ese sentido, es sabido, tal como lo expuso Pierre Ansart en su Diccionario de Sociología, que “las categorías sociales más desfavorecidas están ampliamente sobrerrepresentadas en las estadísticas del crimen”.

Entre los investigadores que integraron el departamento de sociología de la Universidad de Chicago destacan Ernest Burgess, Everett Hughes, Roderick D. McKenzie, George Herbert Mead, Robert Ezra Park, Walter C. Reckless, Edwin Sutherland, W. I. Thomas, Florian Znaniecki y Herbert Blumer, entre muchos otros, quienes revolucionaron el estudio urbano, centrándose en el entorno físico y social. A partir de allí, la criminología adoptó cada vez más herramientas sociológicas pues como nos señala Ansart “los comportamientos delincuentes tienden a reproducirse, empujados por sus propios valores y referentes constitutivos de una forma de “cultura delincuente”, vehiculada por un “medio”: guetos urbanos, estancias en la cárcel, pandillas, etc”. Desde esta óptica, se entiende que “algunas comunidades pueden igualmente constituir un terreno favorable al desarrollo de prácticas ilícitas en la medida en la que su sistema de valor y de organización lo suscitan: mafias, gangas, delincuencia de “cuello blanco”, etc.

Al respecto, el estudio sobre la criminalidad, objeto definido como “el conjunto de actos y comportamientos individuales o colectivos que infringen la legislación penal” parte de la premisa de que el crimen está condicionado por factores como la desigualdad, la exclusión, la precariedad laboral, la fragmentación urbana y la debilidad institucional ya que es precisamente en contextos donde amplios sectores de la población enfrentan limitaciones estructurales para acceder a oportunidades que el delito aparece, no como una elección aislada, sino como parte de un entramado social mucho más amplio.

Otro aspecto importante que se desprende de la reflexión durkheimiana subraya la función social que cumple el crimen, ya que permite que la sociedad reafirme sus valores, delimite lo permitido y lo prohibido, y eventualmente transforme sus propias reglas, cuando se transgreden las normas. En este sentido, el delito no solo revela las fallas del sistema, sino también sus tensiones internas pues “el derecho contribuye a definir y a limitar las condiciones de acceso sobre bienes sociales (valores simbólicos y económicos) que le son por definición difícil, aumentando las posibilidades de que los calificados “delincuentes” tengan necesidad de apelar a lo ilícito”.

Más adelante, las corrientes críticas dentro del derecho, inspiradas en la novela Los Miserables de Víctor Hugo, llevaron este análisis aún más lejos, señalando que el sistema penal no actúa de manera neutral, sino que tiende a concentrarse en los sectores más vulnerables de la sociedad. Vale recordar que dicha obra cuenta el drama de Jean Valjean, un exconvicto que, tras cumplir una larga condena por robar pan, intenta rehacer su vida en una sociedad que lo rechaza. Su vida y la de otros personajes, como Cosette, Fantine y Marius, se desarrolla en un contexto marcado por la pobreza, la injusticia social y las tensiones políticas de la Francia del siglo XIX, siendo perseguido tenazmente por el inspector Javert, quien representa más que una persona individual, la ley, el orden y la autoridad rígida.

Esta visión de Javert, anclada en el tiempo, pero reforzada en los últimos años por una americanización de las políticas de seguridad en el país y en la región centroamericana se apoya principalmente por el aumento de la preocupación que existe sobre la inseguridad en la población. Esta política se manifiesta a través del endurecimiento del sistema penal; un mayor patrullaje en los barrios, más detenciones y encarcelamientos. Si bien estas medidas suelen producir efectos inmediatos, ignoran las raíces estructurales del problema. Seguir esta lógica que prefiere el castigo, conduce a la reproducción de un círculo vicioso donde las cárceles se llenan, pero las condiciones que originan la criminalidad se mantienen intactas. Una muestra de esa realidad se refleja en nuestro sistema penal donde predominan mayoritariamente los sectores más vulnerables, reforzando dinámicas de exclusión que, a su vez, alimentan nuevas formas de violencia.

En América Latina, sociólogos y juristas han abogado unidos por una criminología crítica en el campo académico y los medios de comunicación, exhortando a los actores políticos a desplazar los reflectores que se encuentran concentrados sobre el delincuente individual para orientarlos hacia las estructuras sociales y las formas de poder. En este marco, el problema no es solo el crimen, sino también la manera en que la sociedad decide enfrentarlo. Ese es el criterio del Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, quien ha sido una de las voces más persistentes en señalarnos, que el verdadero objeto de la criminología no debe limitarse al delincuente, sino que debe incluir también al propio sistema de justicia penal: sus sesgos, sus prácticas selectivas y su relación con el poder político y económico.

La experiencia latinoamericana ha demostrado que subestimar las raíces estructurales de la criminalidad —la desigualdad, la exclusión, la falta de oportunidades— conduce a políticas públicas que atacan los síntomas, pero no las causas. En ese sentido, reiteramos que, comprender la dimensión social del crimen es fundamental ya que este fenómeno no puede entenderse al margen de la sociedad que lo produce. Por tanto, asumir el crimen como hecho social, tal como lo hace la sociología, implica reconocer que las soluciones de naturaleza punitivas son insuficientes para enfrentar la criminalidad, pues esta se encuentra profundamente arraigada en la organización social de las sociedades. En definitiva, los vínculos de la sociología con la criminología son tan estrechos que sin la primera le sería muy difícil a la segunda comprender el fenómeno que pretende explicar.